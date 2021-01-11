Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, шесть пострадали. По информации источника «Интерфакса», водитель грузовика не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов.
ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия" на повороте на деревню Глухово.
Очевидцы сообщили о крупном ДТП с военными на Новой Риге в Подмосковье: «Это 27-й километр Новорижского шоссе по направлению в Москву. Там где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте».https://t.co/vccLFUouSY pic.twitter.com/VfFxW2cv2i— #говоритмосква (@govoritmsk) January 11, 2021