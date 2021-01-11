Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Очевидцы сообщили о крупном ДТП с военными на Новой Риге в Подмосковье: «Это 27-й километр Новорижского шоссе по направлению в Москву. Там где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте».https://t.co/vccLFUouSY pic.twitter.com/VfFxW2cv2i