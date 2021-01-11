Пн, 11.01.2021
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Кристина Каллас
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Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Российская скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В Московской области столкнулись грузовик и четыре военных автобуса, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате четыре человека погибли, шесть пострадали. По информации источника «Интерфакса», водитель грузовика не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов.

ДТП произошло в Красногорске на федеральной трассе М-9 "Балтия" на повороте на деревню Глухово.

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