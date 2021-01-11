Пн, 11.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Руководство волости заступилось за Илону Калдре

Илона Калдре утверждает, что выплачиваемую ей зарплату она отрабатывает с лихвой.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Известная как ясновидящая, а ныне занимающая пост специалиста по связям с общественностью Илона Калдре на прошлой неделе оказалась в центре скандала после своих, мягко говоря, сильных заявлений: в том числе она назвала Эстонию полицейским государством, а Йыхви – дырой, при этом усомнившись в серьезности распространения коронавируса, пишет Postimees.

Но остаться без работы из-за своих высказываний Калдре не грозит, хотя вопросов в связи с ее местом работы больше, чем проблем из-за ее интервью. 29 декабря Калдре побывала в силламяэской молодежной передаче, которую 7 января подробно отреферировало «Северное побережье».

Ключевые фигуры Йыхвиской волости дали понять, что столь жестко, как это представлено в реферате, Калдре не высказывалась. «Часть была выдернута из контекста, и всего этого она, на самом деле, не думала», - ответил Postimees волостной старейшина Йыхви Юри Конрад.

То есть остаться без работы Калдре не грозит? «Мы еще это обсудим. Я сказал, что ее манера выражаться могла бы быть лучше, но я не вижу причин прекращать с ней трудовой договор».

Хотя заместитель старейшины Эвелин Данилов не была подробно в курсе передачи и персонального вопроса Калдре, по ее словам, проблема была преувеличена. «Мы посмотрим, что за этим стоит, но все-таки мы убеждены, что она так не думала. Скорее, она просто кое-где неправильно выразилась».

Значительно более критически в отношении Калдре высказывается второй заместитель старейшины Тоомас Наэль. Когда Postimees с ним связался, тот слушал интервью уже полчаса. «Мне, честно говоря, не нравится, - поделился он первыми впечатлениями. – Я свои мысли так не выражаю и считаю, что взрослому человеку не подобает так выражать свои мысли. Думаю, что волостной старейшина с ним уже побеседовал или собирается это сделать».

Он констатировал, что не может ничего добавить к словам волостного старейшины. Поскольку, по словам Конрада, Калдре вероятно останется в должности специалиста по связям с общественностью, оставит ли Наэль эту тему в покое? «Вероятно, у меня есть право выразить свое отличающееся мнение. Может быть, я воспользуюсь этой возможностью».

Глава йыхвиского отделения Центристской партии и бывший волостной старейшина Мартин Репинский перед тем, как комментировать этот случай, счел необходимым ознакомиться с видеозаписью и пообщаться с Калдре лично – это он обещал сделать в течение этой недели.

Репинский добавил: «Я считаю, что все чиновники Йыхвиской волости должны быть патриотами Йыхвиской волости и государства. Насколько я знаю Илону Калдре, она им является. Никогда не слышал, чтобы Илона была скептична в отношении НАТО, называла Эстонию полицейским государством и, по моим сведениям, к пандемии Илона относится очень серьезно. Надеюсь, что речь идет о недоразумении или плохой шутке».

Формат встречи предусматривал эпатаж

Как сама Калдре прокомментирует разразившийся скандал? По ее словам, ее слова была вырваны из контекста, поэтому она критикует «Северное побережье». «Это было не интервью, а частная беседа по определенному сценарию с молодежью, которая транслировалась на ютюб канале. Формат встречи изначально предусматривает эпатаж и легкую провокацию. Это не было интервью «Северному побережью»! Издание провокационно использовало материал кого-то другого, так что теперь я должна истолковать и проанализировать вашу версию, почему они именно так поняли мои слова».

В своей записи в соцсети Калдре сказала: «То, что они сделали и то, что называется журналистской этикой – два разных полюса». По ее мнению, из сказанного раздули скандал исключительно из-за ее известности. «Те, кто ненавидят меня, читают и создают такие вот продукты в первую очередь», - пишет она.

«Это, по-вашему, свобода слова?! Детство мое советское поперёк горла встало современным патриотам? Да, оно было счастливым! И это – заслуга моих родителей, а не современных правителей-политиков. «Внимательным и страшно бдительным» изданием был умышленно сделан акцент на советское время, а я просто вспоминала своё детство. Это преступление? Это отречение от высоких идеалов современной демократии??? Или сейчас всем надо стыдиться того, что они родились в то время, были уверены в завтрашнем дне, бесплатно лечились и учились на своём родном (я извиняюсь!) языке? Послушайте, земляки, у нас уже такой клубок проблем и забот, что это та самая мутная вода, в которой очень многие пытаются выловить рыбку. И, что характерно, отлавливают», - продолжила она.

Мутные события в собрании

Вопросы относительно назначения Калдре вызывают и те обстоятельства, при которых она ее заняла. Осенью замещала Репинского в Йыхвиском собрании и поддержала нового волостного старейшину Юри Конрада, который в итоге победил с перевесом в один голос. Новый волостной старейшина после этого пообещал взять специалиста по связям с общественностью, но вместо этого взял на работу Калдре, не имеющую ни соответствующего специального образования, ни опыта.

«Мы подумали в управе, что не станем проводить конкурс, поскольку это всего лишь 0,3 ставки. Мы взяли ее просто так», - пояснил Конрад «Северному побережью», заявив, что эта должность не стала платой за ее голосование. Репинский, который к моменту отстранения от должности прежнего волостного старейшины Макса Каура приостановил свои полномочия депутата, поскольку устав Центристской партии не позволяет выносить вотум недоверия членам своей партии, теперь отказался комментировать эту тему Postimees, поскольку намеки и оценки в вопросе, по его словам, не были уместными и объективными. Сама же Калдре обвинила журналиста Postimees в поиске компрометирующего ее материала.

Хороший опыт работы со СМИ

Как уже было упомянуто, у Калдре нет соответствующего опыта работы и образования. В качестве курьеза стоит упомянуть, что на сайте Йыхвиской волости нет никаких ее контактных данных в качестве руководителя по связям с общественностью. Почему тогда она была назначена на эту должность?

«Она умеет общаться, у нее много знакомых, с которыми она общалась. Она общается и на эстонском языке. Мы слышали о ней очень много позитивного – именно в том аспекте, что она общается и на эстонском языке», - ответил волостной старейшина Конрад, констатировав, что Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу.

Замстарейшины Данилов была более конкретна. «У нее очень большой опыт со СМИ. Если не в качестве журналиста, со СМИ он был связан очень много лет и не только с эстонскими СМИ, но и с зарубежными. У нее есть все, что мы считали необходимым», - пояснила Данилов свое решение о ее назначении.

Сама Калдре ответила на этот вопрос, что в качестве специалиста по связям с общественностью помогает реализовывать проекты, направленные на улучшение городской жизни.

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