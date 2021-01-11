Руководство волости заступилось за Илону Калдре

В своей записи в соцсети Калдре сказала: «То, что они сделали и то, что называется журналистской этикой – два разных полюса». По ее мнению, из сказанного раздули скандал исключительно из-за ее известности. «Те, кто ненавидят меня, читают и создают такие вот продукты в первую очередь», - пишет она.

«Это, по-вашему, свобода слова?! Детство мое советское поперёк горла встало современным патриотам? Да, оно было счастливым! И это – заслуга моих родителей, а не современных правителей-политиков. «Внимательным и страшно бдительным» изданием был умышленно сделан акцент на советское время, а я просто вспоминала своё детство. Это преступление? Это отречение от высоких идеалов современной демократии??? Или сейчас всем надо стыдиться того, что они родились в то время, были уверены в завтрашнем дне, бесплатно лечились и учились на своём родном (я извиняюсь!) языке? Послушайте, земляки, у нас уже такой клубок проблем и забот, что это та самая мутная вода, в которой очень многие пытаются выловить рыбку. И, что характерно, отлавливают», - продолжила она.

Мутные события в собрании

Вопросы относительно назначения Калдре вызывают и те обстоятельства, при которых она ее заняла. Осенью замещала Репинского в Йыхвиском собрании и поддержала нового волостного старейшину Юри Конрада, который в итоге победил с перевесом в один голос. Новый волостной старейшина после этого пообещал взять специалиста по связям с общественностью, но вместо этого взял на работу Калдре, не имеющую ни соответствующего специального образования, ни опыта.

«Мы подумали в управе, что не станем проводить конкурс, поскольку это всего лишь 0,3 ставки. Мы взяли ее просто так», - пояснил Конрад «Северному побережью», заявив, что эта должность не стала платой за ее голосование. Репинский, который к моменту отстранения от должности прежнего волостного старейшины Макса Каура приостановил свои полномочия депутата, поскольку устав Центристской партии не позволяет выносить вотум недоверия членам своей партии, теперь отказался комментировать эту тему Postimees, поскольку намеки и оценки в вопросе, по его словам, не были уместными и объективными. Сама же Калдре обвинила журналиста Postimees в поиске компрометирующего ее материала.

Хороший опыт работы со СМИ

Как уже было упомянуто, у Калдре нет соответствующего опыта работы и образования. В качестве курьеза стоит упомянуть, что на сайте Йыхвиской волости нет никаких ее контактных данных в качестве руководителя по связям с общественностью. Почему тогда она была назначена на эту должность?

«Она умеет общаться, у нее много знакомых, с которыми она общалась. Она общается и на эстонском языке. Мы слышали о ней очень много позитивного – именно в том аспекте, что она общается и на эстонском языке», - ответил волостной старейшина Конрад, констатировав, что Калдре помогает волостной власти быть ближе к народу.

Замстарейшины Данилов была более конкретна. «У нее очень большой опыт со СМИ. Если не в качестве журналиста, со СМИ он был связан очень много лет и не только с эстонскими СМИ, но и с зарубежными. У нее есть все, что мы считали необходимым», - пояснила Данилов свое решение о ее назначении.