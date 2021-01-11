ЕСПЧ вынесет решение по искам Украины о нарушении прав человека в Крыму

Дело касается предполагаемых систематических нарушений Европейской конвенции о правах человека в аннексированном Крыму, указывается в заявлении. "Правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляла эффективный контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, являющимися неотъемлемой частью Украины", - отметил ЕСПЧ.

Киев указывает на нарушения на территории полуострова следующих положений конвенции: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет на бесчеловечное обращение и пытки), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения), статьи 11 (свобода собраний), статьи 14 (запрет дискриминации), статьи 1 протокола № 1 (защита собственности), статьи 2 протокола № 1 (право на образование) и статьи 2 протокола № 4 (свобода передвижения).

Дело основывается на двух исках Украины против России, поданных 13 марта 2014 года и 26 августа 2015-го. В июне 2018 года иски были объединены в одно делопроизводство под новым названием "Украина против России" (касательно Крыма). Слушания по делу начались в сентябре 2019 года.