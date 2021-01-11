В Финляндии мутировавшим штаммом заражено 29 человек

18 случаев инфицирования новым штаммом диагностировано у людей, прибывших в Финляндию из-за границы, а восемь у тех, с кем они близко контактировали. Источники заражения еще в трех случаев выясняются.

Всего с начала эпидемии в Финляндии выявлено 38 790 инфицированных, из которых 49 заразились новыми штаммами коронавируса. Разновидности заболевания могут легче и быстрее распространяться, однако пока нет доказательств того, что вирус вызывает более серьезное течение болезни.