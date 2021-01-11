Пн, 11.01.2021
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Игорь Калакаускас
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В Финляндии мутировавшим штаммом заражено 29 человек

Коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

В Финляндии зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. Новый случаев заражения мутировавшим штаммом COVID-19 зафиксировано 29.

18 случаев инфицирования новым штаммом диагностировано у людей, прибывших в Финляндию из-за границы, а восемь у тех, с кем они близко контактировали. Источники заражения еще в трех случаев выясняются.

Всего с начала эпидемии в Финляндии выявлено 38 790 инфицированных, из которых 49 заразились новыми штаммами коронавируса. Разновидности заболевания могут легче и быстрее распространяться, однако пока нет доказательств того, что вирус вызывает более серьезное течение болезни.

Считается, что вакцина защищает и от видоизмененного коронавируса.

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