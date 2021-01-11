Член Рийгикогу выдвинул альтернативное предложение: отменить в Эстонии Закон о сожительстве

«Проект очень простой и логичный. Вместо того, чтобы копировать Закон о семье, как это делает сейчас Закон о сожительстве, все ясно вписать в Закон о семье, которому он логически также принадлежит», - пояснил Соояэр.

По словам Соояэра, это изменение гарантирует, что все зарегистрированные тем или иным способом семьи будут защищены одинаковым образом. Здесь Соояэр ссылается на статью 27 Конституции, которая гласит, что «семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества находится под защитой со стороны государства».

Таким образом, предложение Соояэра состоит в том, чтобы внести сожительство в Закон о семье, оставив его в силе параллельно с браком. «В результате этого процесса Закон о сожительстве будет упразднен», - добавил Соояэр. Однако брак остается союзом мужчины и женщины.

«Я считаю, что сторонников традиционного брака также необходимо уважать и гарантировать им чувство уверенности. На мой взгляд, большинство жителей современной Эстонии не поддерживает равенство браков, это показывают недавние исследования. Вот почему сегодня брак должен оставаться союзом между мужчиной и женщиной», - пояснил Соояэр.

«Но права других семей также должны быть защищены в соответствии с Конституцией. Права многих сожительствующих семей по-прежнему не защищены, поскольку еще не приняты исполнительные акты Закона о сожительстве. Но принимать их не нужно, если мы также сожительство поставим под защиту Закона о семье», - продолжил член Рийгикогу.

Сбор подписей в поддержку уже начался, и Соояэр планирует передать инициативу не позднее завтра, то есть за день до голосования по проекту референдума о браке.

По словам Соояэра, более половины членов Рийгикогу как от оппозиции, так и от коалиции устно заявили, что поддержат такое решение. Сколько подписей на самом деле соберется, станет известно завтра.

«Обсуждаемый сегодня вопрос о референдуме не имеет смысла, он разделяет Эстонию. Это ничего не решит, это только потратит миллионы госбюджета в трудное для государства время, когда на первом месте должны быть вопросы здоровья и экономики. За деньги, которые собираются потратить на референдум, можно сделать прививки нескольким сотням тысяч людей», - пояснил Соояэр.

Соояэр добавил, что его инициатива - альтернатива нынешней патовой ситуации, которая также защищает традиционные браки. «Однако, если Рийгикогу не желает найти компромисс и защитить права всех эстонских семей, как того требует Конституция, я сделаю собственные выводы и проголосую соответствующим образом», - подытожил он.

Оппозиция ждет голосов против референдума

Раймонд Кальюлайд ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По словам члена Рийгикогу Раймонда Кальюлайда (Социал-демократическая партия, соцдемы также хотят, чтобы ко всем эстонским семьям относились бы одинаково. В то же время Кальюлайд указывает на проблему проекта. «Все-таки он не относится к семьям одинаково - институт брака остается закрытым, и двум мужчинам или двум женщинам нельзя будет вступать в брак даже после его принятия», - сказал Кальюлайд.

С другой стороны, это изменение позволит лучше обеспечить права совместно проживающих пар и, по мнению Кальюлайда, станет шагом вперед. «Мы положительно относимся к инициативе и определенно хотим обсудить содержание и цели его проекта с Имре Соояэром в ближайшие дни», - передал Кальюлайд позицию партии.

Кая Каллас ФОТО: Remo Tõnismäe

Как Кальюлайд, так и лидер Партии реформ Кая Каллас призывают Соояэра, а также других депутатов от Центристской партии и партии «Отечество» проголосовать против референдума.

«Если Имре Соояэр действительно хочет предотвратить референдум о браке, он должен сначала вместе с другими членами Центристской партии проголосовать против референдума», - прокомментировала Каллас.

По словам Калласа, если референдум будет снят с повестки дня, они смогут работать вместе, чтобы защитить все модели семьи. «Никакой коалиционный договор не оправдывает циничного нарушения закона и явного противоречия данной присяге члена Рийгикогу», - заявила Каллас.