Пн, 11.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Автомобиль попал в аварию на скользкой дороге
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Галерея ⟩ Автомобиль попал в аварию на скользкой дороге

Сегодня в 16.33 в Центр тревоги сообщили об аварии на дороге между Колу и Яэндья, волость Тюри, пишет Järva Teataja.

Ехавший со стороны Колу водитель Audi потерял контроль над машиной на Т-образом перекрестке и врезался в дренажный колодец. В машине был только водитель. На место происшествия поспешили спасатели и медики, однако выяснилось, что находившаяся за рулем женщина не пострадала, а отделалась лишь испугом.

Дорога на месте происшествия была скользкой от снега, а причиной аварии, видимо, стала неправильно выбранная скорость движения.

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