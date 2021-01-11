Галерея ⟩ Автомобиль попал в аварию на скользкой дороге
Сегодня в 16.33 в Центр тревоги сообщили об аварии на дороге между Колу и Яэндья, волость Тюри, пишет Järva Teataja.
Сегодня в 16.33 в Центр тревоги сообщили об аварии на дороге между Колу и Яэндья, волость Тюри, пишет Järva Teataja.
Ехавший со стороны Колу водитель Audi потерял контроль над машиной на Т-образом перекрестке и врезался в дренажный колодец. В машине был только водитель. На место происшествия поспешили спасатели и медики, однако выяснилось, что находившаяся за рулем женщина не пострадала, а отделалась лишь испугом.
Дорога на месте происшествия была скользкой от снега, а причиной аварии, видимо, стала неправильно выбранная скорость движения.