Галерея ⟩ Автомобиль попал в аварию на скользкой дороге

Ехавший со стороны Колу водитель Audi потерял контроль над машиной на Т-образом перекрестке и врезался в дренажный колодец. В машине был только водитель. На место происшествия поспешили спасатели и медики, однако выяснилось, что находившаяся за рулем женщина не пострадала, а отделалась лишь испугом.