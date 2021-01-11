Керсти Кальюлайд предложила устроить новые выборы в случае отрицательного ответа на референдуме

Сегодня вечером президент Керсти Кальюлайд обратилась ко всем фракциям Рийгикогу с предложением увязать предлагаемый референдум по вопросу брака с доверием Рийгикогу. Это означает, что если законопроект, вынесенный на референдум, не найдет народной поддержки, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

В письме, направленном сегодня вечером всем парламентским фракциям, президент Кальюлайд подчеркивает, что в соответствии с действующим § 1 Закона о семье в Эстонии брак заключается между мужчиной и женщиной. «Предлагаемый референдум о браке призван подтвердить этот факт, хотя неясно, каковы будут последствия другого результата референдума. Учитывая результаты опроса, которые показывают, что для значительной части населения Эстонии в настоящее время проведение такого референдума не является важным или необходимым, на мой взгляд, было бы разумно потратить время и деньги на решение в настоящий момент беспокоящего общества связанного с вирусом кризиса», - пишет глава государства.

Вместе с тем президент республики отмечает, что понимает, что у большинства Рийгикогу еще есть желание провести референдум по концепции брака. Действующая конституция Эстонской Республики также предусматривает такую ​​возможность - статья 105 Конституции дает возможность выносить на референдум законопроект или другой вопрос государственной жизни. Также она отметила, что сейчас референдум не повлечет никакой политической ответственности. «Если, по мнению большинства депутатов, это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, по которому референдум сейчас неизбежен, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Предлагаю прервать нынешнее обсуждение и поставить вопрос о понятии брака на голосование в качестве законопроекта, как это предусматривает статья 105 Конституции. В таком случае это голосование станет и голосованием по доверию нынешнему составу Рийгикогу», - сказала президент Кальюлайд.

В соответствии с упомянутой статьей, принятый на референдуме закон немедленно должен быть провозглашен президентом. Если поставленный таким образом на референдум законопроект не найдет поддержки большинства, президент провозгласит внеочередные парламентские выборы.