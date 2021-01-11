Пн, 11.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Грядут снегопады и метель: вице-мэр Таллинна обратился к водителям
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Грядут снегопады и метель: вице-мэр Таллинна обратился к водителям

Метель. Иллюстративное фото.

ФОТО: shutterstock.com

Предстоящей ночью и завтра днем ожидаются обильные снегопады и метель, толщина снежного покрова за сутки может вырасти примерно на 10 см. Мокрый снег существенно ограничит видимость. Хотя договорные партнеры города готовы к уборке снега и борьбе с гололедицей, всех участников движения призывают к осторожности.

«Снегоуборочная техника курсирует по городу круглосуточно, но поскольку снегопад может быть обильным, водителям следует считаться с дорожными условиями и учитывать, что на открытой местности могут наблюдаться снежные заносы, – сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. – Мы просим водителей запастись временем. Рекомендуем автолюбителям встать пораньше, чтобы как следует очистить машину от снега. Для того, чтобы адаптироваться к дорожным и погодным условиям, стоит придерживаться спокойной манеры вождения – особенно в начале пути. Парковать автомобиль на ночь следует с тем расчетом, чтобы снегоуборочная техника с широким захватом могла проехать по небольшим улицам».

Владельцам недвижимости Кландорф напоминает, что они должны осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью.

«В предстоящие дни погодные условия будут значительно сложнее обычных, поэтому владельцам недвижимости придется внести больший вклад в обеспечение безопасности пешеходов, – отметил Кландорф. Он также добавил, что при очистке тротуаров для движения пешеходов должно оставаться пространство шириной не менее 1,2 м.

Для борьбы с гололедом можно использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами недвижимости гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

С проблемами, касающимися благоустройства, можно обращаться по городскому телефону помощи 14410.

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