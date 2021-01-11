Лидер фракции «Отечества»: не вижу причины для внеочередных выборов

«Предлагаю прервать нынешнее обсуждение и поставить вопрос о понятии брака на голосование в качестве законопроекта, как это предусматривает статья 105 Конституции. В таком случае это голосование станет и голосованием по доверию нынешнему составу Рийгикогу», - сказала Кальюлайд.

«Мы в "Отечестве" неоднократно обращались к парламентским партиям с просьбой внести эту поправку в конституцию. У парламентских партий не было поддержки и при заключении коалиционного договора также. А позже мы говорили не о поправке к закону, а о другом вопросе государственной жизни, о том, чтобы спросить об этом (об определении брака - прим. ред) у народа», - сказал Сибуль.