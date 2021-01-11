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Кристина Каллас
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Умер врач-анестезиолог Нарвской больницы

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни ушел из жизни врач-анестезиолог Виктор Алексеевич Воронцов, сообщила в Facebook Нарвская больница.

Воронцов отработал в Нарвской больнице 44 года. «Опытный профессионал в анестезиологии, он заслужил уважение и благодарность со стороны пациентов и коллег», - говорится в сообщении больницы.

Коллектив Нарвской больницы приносит искренние соболезнования родным и близким и скорбит вместе с ними.

Нарвская больница понесла тяжелую утрату. 10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни от нас...

Опубликовано SA Narva Haigla Понедельник, 11 января 2021 г.

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