Умер врач-анестезиолог Нарвской больницы
10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни ушел из жизни врач-анестезиолог Виктор Алексеевич Воронцов, сообщила в Facebook Нарвская больница.
10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни ушел из жизни врач-анестезиолог Виктор Алексеевич Воронцов, сообщила в Facebook Нарвская больница.
Воронцов отработал в Нарвской больнице 44 года. «Опытный профессионал в анестезиологии, он заслужил уважение и благодарность со стороны пациентов и коллег», - говорится в сообщении больницы.
Коллектив Нарвской больницы приносит искренние соболезнования родным и близким и скорбит вместе с ними.
Нарвская больница понесла тяжелую утрату. 10 января, на восьмидесятом году жизни, в результате тяжелой болезни от нас...Опубликовано SA Narva Haigla Понедельник, 11 января 2021 г.