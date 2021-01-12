Вт, 12.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • Руководитель аэропорта: люди вынуждены ездить в Москву на машинах, и это ненормально
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Руководитель аэропорта: люди вынуждены ездить в Москву на машинах, и это ненормально

  • В первую очередь откроются полеты в Москву, затем – в Питер
  • Многие авиакомпании готовятся летать в Таллинн с марта
  • Ryanair закрывает британские рейсы на целых полтора месяца
  • Паспорт вакцинации облегчил бы жизнь путешественникам

Какие направления будут открыты и восстановлены в ближайшие месяцы? Возможно ли отыграть пассажиропоток благодаря Европейской директиве об упразднении ограничений на авиаперелеты?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Фрагмент беседы:

– В странах ЕС с 1 января запрещено запрещать полеты. Как быстро можно увеличить пассажиропоток, упавший до уровня 2003 года?

– Январь и февраль в авиации – это всегда низкий пассажиропоток, даже в хорошие времена.

Мы не рассчитываем на большой рост в ближайшие месяцы. Однако, очень рады хотя бы тому, что у авиакомпаний появилась возможность открывать маршруты, а у Таллиннского аэропорта – вести переговоры с клиентами.

Одна из лучших новостей появилась 2 января. Из Таллинна в Минск снова начала летать «Белавия» – очень хорошая авикомпания, если не брать в расчет политическую составляющую, ситуацию в Белоруссии.

«Белавия» летает точно по расписанию, предоставляет отличный сервис. Теперь через Минск можно добраться даже до Украины и Москвы. А это уже немало!

– Готов ли план по восстановлению полетов?

– Планы – дело неблагодарное. Мы уже почти год вынуждены строить планы только на ближайшую неделю, поскольку все меняется каждую неделю. Времена сейчас трудные и непрогнозируемые.

Мы надеемся, что в марте-апреле ограничительные меры по борьбе с коронавирусом принесут свои плоды и можно будет открыть больше линий.

– Авиакомпания FinnAir сообщила, что возобновляет полеты в Россию с 28 января. Финны начинают летать в Санкт-Петербург. Какие планы у Таллинна в отношении России?

– Как известно, «Аэрофлот» намерен открыть линию Таллинн-Москва с конца марта.

Спрос на маршрут Таллинн-Москва есть даже сейчас, поэтому московская линия откроется при первой возможности. Людям приходится ездить в Москву на машинах, и это ненормально.

В первую очередь откроются полеты в Москву, затем – в Питер. Это направление тоже не сбрасывается со счетов. Наиболее востребован такой маршрут был со стороны бизнес-кругов. На данный момент бизнес-контакты не развиваются, многие компании поставили зарубежные командировки на «стоп». Поэтому открытие линии в Санкт-Петербург займет время.

Питер – мегаполис. Думаю, что сообщение с этим городом рано или поздно будет восстановлено. Нужно только найти хорошего перевозчика и подходящий небольшой самолет.

– Когда будут запускать прямые полеты из Таллинна крупные авиакомпании - Turkish Airlines, British Airways и т.д.?

– Наш самый надежный партнер – немецкая Lufthansa – летала бесперебойно даже в самые сложные времена. Мы довольны сотрудничеством с SAS – через Стокгольм ежедневно можно улететь по разным направлениям, – а также с польским LOT. Несомненно, крупный и хороший клиент – рижский аirBaltic. У них сейчас непростые времена, но и они продолжают летать.

На данный момент из Таллинна можно улететь по 11 международным направлениям и двум внутренним линиям. Полеты Turkish Airlines возобновятся в конце февраля.

– Много ли заявок на ближайшие месяцы? Или вокруг тишина?

– В основном – тишина. Сейчас большие проблемы с воздушным сообщением с Великобританией.

Компания Ryanair вообще закрывает британские рейсы на полтора месяца, поскольку спрос резко упал. Такие времена! Сообщение будет поддерживаться благодаря аirBaltic. EasyJet возобновит рейсы с конца февраля.

Многие авиакомпании готовятся открыть сообщение с Таллинном в марте.

– Много ли прямых рейсов не восстановится?

– Если рынки и страны быстро откроются, то и линии быстро восстановятся. Сейчас все в ожидании.

– Много ли вы обслуживали частных самолетов в ковидные времена?

– Довольно много! Те, кто могут себе это позволить, стали чаще пользоваться такой возможностью. Частный самолет считается довольно безопасным способом путешествия. В этом сегменте сообщение оживилось.

– Нет ли заявок на регулярные трансатлантические рейсы?

– На данный момент мы об этом не думаем, но… есть одна идея. Если вирус будет взят под контроль, в конце года в Дубае откроется международная выставка EXPO 2021.

Таллиннский аэропорт работает над тем, чтобы во время EXPO 2021 можно было бы улететь прямым рейсом из Эстонии в ОАЭ.

– Когда могут восстановиться поездки без ограничений?

– Трудно сказать. Весной все надеялись на осень, теперь – на вакцину. Рассчитываем, что со второго полугодия заболеваемость пойдет на спад и вирус обратно не вернется. Тогда можно будет летать куда угодно.

– Насколько усложняют работу аэропорта постоянно меняющиеся требования? 

Я двумя руками за введение паспорта вакцинации. Разные требования сильно осложняют возможность путешествий. Например, раньше в Стамбуле тесты должны были сдавать даже транзитные пассажиры.

Паспорт вакцинации унифицирует требования и облегчит жизнь путешественникам. Было бы здорово внедрить этот проект хотя бы на уровне ЕС.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: когда можно будет летать куда угодно? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

  • Как быстро можно увеличить пассажиропоток, упавший до уровня 2003 года?
  • Готов ли план восстановления полетов?
  • Авиакомпания FinnAir сообщила, что возобновляет полеты в Россию с 28 января. Какие планы у Таллинна по российскому направлению?
  • Есть ли перспективы восстановления рейсов в Санкт-Петербург?
  • Когда будут запускать прямые полеты из Таллинна крупные авиакомпании? 
  • Много ли заявок на ближайшие месяцы?
  • Когда могут восстановиться поездки без ограничений?
  • На каком этапе находится строительство II терминала аэропорта? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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