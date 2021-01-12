Руководитель аэропорта: люди вынуждены ездить в Москву на машинах, и это ненормально

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Фрагмент беседы:

– В странах ЕС с 1 января запрещено запрещать полеты. Как быстро можно увеличить пассажиропоток, упавший до уровня 2003 года?

– Январь и февраль в авиации – это всегда низкий пассажиропоток, даже в хорошие времена.

Мы не рассчитываем на большой рост в ближайшие месяцы. Однако, очень рады хотя бы тому, что у авиакомпаний появилась возможность открывать маршруты, а у Таллиннского аэропорта – вести переговоры с клиентами. 24

Одна из лучших новостей появилась 2 января. Из Таллинна в Минск снова начала летать «Белавия» – очень хорошая авикомпания, если не брать в расчет политическую составляющую, ситуацию в Белоруссии.

«Белавия» летает точно по расписанию, предоставляет отличный сервис. Теперь через Минск можно добраться даже до Украины и Москвы. А это уже немало! 24

– Готов ли план по восстановлению полетов?

– Планы – дело неблагодарное. Мы уже почти год вынуждены строить планы только на ближайшую неделю, поскольку все меняется каждую неделю. Времена сейчас трудные и непрогнозируемые.

Мы надеемся, что в марте-апреле ограничительные меры по борьбе с коронавирусом принесут свои плоды и можно будет открыть больше линий. 24

– Авиакомпания FinnAir сообщила, что возобновляет полеты в Россию с 28 января. Финны начинают летать в Санкт-Петербург. Какие планы у Таллинна в отношении России?

– Как известно, «Аэрофлот» намерен открыть линию Таллинн-Москва с конца марта.

Спрос на маршрут Таллинн-Москва есть даже сейчас, поэтому московская линия откроется при первой возможности. Людям приходится ездить в Москву на машинах, и это ненормально. 24

В первую очередь откроются полеты в Москву, затем – в Питер. Это направление тоже не сбрасывается со счетов. Наиболее востребован такой маршрут был со стороны бизнес-кругов. На данный момент бизнес-контакты не развиваются, многие компании поставили зарубежные командировки на «стоп». Поэтому открытие линии в Санкт-Петербург займет время.

Питер – мегаполис. Думаю, что сообщение с этим городом рано или поздно будет восстановлено. Нужно только найти хорошего перевозчика и подходящий небольшой самолет. 24

– Когда будут запускать прямые полеты из Таллинна крупные авиакомпании - Turkish Airlines, British Airways и т.д.?

– Наш самый надежный партнер – немецкая Lufthansa – летала бесперебойно даже в самые сложные времена. Мы довольны сотрудничеством с SAS – через Стокгольм ежедневно можно улететь по разным направлениям, – а также с польским LOT. Несомненно, крупный и хороший клиент – рижский аirBaltic. У них сейчас непростые времена, но и они продолжают летать.

На данный момент из Таллинна можно улететь по 11 международным направлениям и двум внутренним линиям. Полеты Turkish Airlines возобновятся в конце февраля. 24

– Много ли заявок на ближайшие месяцы? Или вокруг тишина?