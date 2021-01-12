Вт, 12.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
1 мин для прочтения

Студия Postimees: когда можно будет летать куда угодно?
13:40

Ээро Пяргмяэ, коммерческий директор Таллиннского аэропорта

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Какие направления будут открыты и восстановлены в ближайшие месяцы? Возможно ли отыграть пассажиропоток благодаря Европейской директиве об упразднении ограничений на авиаперелеты?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 13:40!

  • Как быстро можно увеличить пассажиропоток, упавший до уровня 2003 года?
  • Готов ли план восстановления полетов?
  • Авиакомпания FinnAir сообщила, что возобновляет полеты в Россию с 28 января. Какие планы у Таллинна по российскому направлению?
  • Есть ли перспективы восстановления рейсов в Санкт-Петербург?
  • Когда будут запускать прямые полеты из Таллинна крупные авиакомпании? 
  • Много ли заявок на ближайшие месяцы?
  • Когда могут восстановиться поездки без ограничений?
  • На каком этапе находится строительство II терминала аэропорта? 

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