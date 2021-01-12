Студия Postimees: когда можно будет летать куда угодно?13:40
Какие направления будут открыты и восстановлены в ближайшие месяцы? Возможно ли отыграть пассажиропоток благодаря Европейской директиве об упразднении ограничений на авиаперелеты?
Какие направления будут открыты и восстановлены в ближайшие месяцы? Возможно ли отыграть пассажиропоток благодаря Европейской директиве об упразднении ограничений на авиаперелеты?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Смотрите интервью в 13:40!