Уровень безработицы вырос до 8,6%

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 55 559 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он повысился до отметки в 13,7%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,7%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас остаются 8317 человек, а в Йыгевамаа - 748.