Вт, 12.01.2021
Новая Бронзовая ночь по призыву EKRE невозможна. Марина Кальюранд
Марина Кальюранд
1 мин для прочтения

Уровень безработицы вырос до 8,6%

Касса страхования от безработицы.

ФОТО: Mailiis Ollino

За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос с 8,4% до 8,6%, а число безработных увеличилось более чем на 1000 человек, пишет Rus.ERR.

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 55 559 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он повысился до отметки в 13,7%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,7%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас остаются 8317 человек, а в Йыгевамаа - 748.

Если посмотреть на крупнейшие города страны, то Таллинне сейчас 19 273 безработных, в Тарту - 3245, в Нарве - 3886.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back