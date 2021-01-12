Уровень безработицы вырос до 8,6%
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос с 8,4% до 8,6%, а число безработных увеличилось более чем на 1000 человек, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос с 8,4% до 8,6%, а число безработных увеличилось более чем на 1000 человек, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 55 559 человек.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он повысился до отметки в 13,7%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,7%.
В Ида-Вирумаа без работы сейчас остаются 8317 человек, а в Йыгевамаа - 748.
Если посмотреть на крупнейшие города страны, то Таллинне сейчас 19 273 безработных, в Тарту - 3245, в Нарве - 3886.