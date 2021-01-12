Во вторник сборную Эстонии по футболу и ее нового тренера ждет первая проверка
Мужская сборная Эстонии по футболу во вторник проведет свой первый, пусть и неофициальный матч под руководством нового главного тренера, сообщает Rus.ERR.
Мужская сборная Эстонии по футболу во вторник проведет свой первый, пусть и неофициальный матч под руководством нового главного тренера, сообщает Rus.ERR.
В эти дни эстонская команда и ее швейцарский наставник Томас Хэберли находятся в тренировочном лагере в испанской Марбелье, где готовятся к отборочному турниру чемпионата мира.
Во вторник, 11 января, сборная Эстонии проведет неофициальный контрольный матч с чемпионом Венгрии, клубом "Ференцварош".
Отборочный цикл чемпионата мира сборная Эстонии начнет 24 марта домашним поединком с Чехией.