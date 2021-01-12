Вт, 12.01.2021
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Кристина Каллас
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На тропе здоровья найден мертвый лыжник

Лыжня стала роковой.

ФОТО: Paide spordikeskus/Facebook

Вчера центр тревоги получил сообщение о том, что на тропе здоровья Толлиметса в Тюри лежит без сознания мужчина, который, вероятно, пришел туда покататься на лыжах.

Прибывшие на место медики констатировали смерть человека.

«Отреагировавшие на вызов полицейские не обнаружили на трупе внешних признаков насилия, причину его смерти установит экспертиза», - уточнил оперативный дежурный Пайде Хейго Эйнасоо.

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