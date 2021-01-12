На тропе здоровья найден мертвый лыжник
Вчера центр тревоги получил сообщение о том, что на тропе здоровья Толлиметса в Тюри лежит без сознания мужчина, который, вероятно, пришел туда покататься на лыжах.
Вчера центр тревоги получил сообщение о том, что на тропе здоровья Толлиметса в Тюри лежит без сознания мужчина, который, вероятно, пришел туда покататься на лыжах.
Прибывшие на место медики констатировали смерть человека.
«Отреагировавшие на вызов полицейские не обнаружили на трупе внешних признаков насилия, причину его смерти установит экспертиза», - уточнил оперативный дежурный Пайде Хейго Эйнасоо.