Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина BioNTech/Pfizer

Последние исследования говорят о том, что для инфицированного человека не имеет значения, каким вариантом коронавируса он заражен: на течение болезни мутации не влияют. Поэтому меры по сдерживанию пандемии нужно не ужесточать, а более последовательно осуществлять, говорит профессор Изабелла Экерле, руководитель научной группы по изучению новых вирусов факультета инфекционных заболеваний в университете Женевы.

"Нет никаких конкретных мер борьбы с коронавирусом, специально разработанных для его новой мутации, - говорит Экерле. - Вне зависимости от варианта вируса, SARS-CoV-2 передается при близком контакте, поэтому эффективны все меры, уменьшающие число контактов между людьми. И, как и прежде, крайне важно своевременно обнаруживать новые заражения и изолировать инфицированных людей".

Но все меры по сдерживанию пандемии нужно внедрять еще более последовательно, считает вирусолог. "Впереди еще не одна напряженная неделя или месяц", - предупреждает Изабелла Экерле.