Вт, 12.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина BioNTech/Pfizer

Pfizer-BioNTechi vaktsiin.

ФОТО: SCANPIX

Опасность британского варианта коронавируса - в его способности стремительно распространяться. Защитить от него способна вакцина BioNTech/Pfizer. Но вирус продолжает мутировать, пишет DW.

Сначала - хорошая новость: вакцина от коронавируса, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, должна защищать и от новых мутаций SARS-CoV-2, в последний месяц широко распространившихся в Великобритании и Южной Африке. Это показали результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.

Исследование проводилось на основе анализов крови пациентов, привитых вакциной BioNTech/Pfizer. И хотя полученные данные ограничены, поскольку в исследовании не рассматривалось влияние вакцины на весь спектр возможных вариантов коронавируса, они все же обнадеживают.

Коронавирус мутирует. Эффективна ли вакцина? 

Как говорит ведущий специалист компании Pfizer в области разработки вакцин Фил Дормитцер, тесты показали, что вакцина BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе не только с новым британским вариантом коронавируса - N501Y, но и с 15 другими видами мутировавшего вируса SARS-CoV-2.

"Мы протестировали 16 новых вариантов коронавируса и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом", - добавил он.

По данным немецкого онлайн-издания Aerzteblatt, получивший широкое распространение в Великобритании новый вариант коронавируса под названием VOC-202012/01 имеет 23 вида различных мутаций. В свою очередь новый вариант коронавируса, распространенный в Южной Африке и имеющий определенное сходство с британским вариантом, характеризуется более существенными изменениями спайковых белков. К настоящему времени эти мутации были замечены и в ряде других стран, в том числе, и в Германии.

Главная опасность мутации коронавируса - скорость распространения

До сих пор нет свидетельств того, что заражение новым вариантом коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни или приводит к большей летальности. Но мутировавший коронавирус до 70 процентов заразнее своего первоначального варианта, что ведет к резкому увеличению числа заразившихся. Результатом может стать коллапс системы здравоохранения, и без того работающей на пределе возможностей в условиях пандемии SARS-CoV-2. Уже сейчас во многих больницах не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ, да и просто персонала.

По словам профессора Рихарда Неэра, руководителя исследовательской группы Базельского университета, занимающейся изучением эволюции вирусов и бактерий, основная угроза нового варианта коронавируса - это возможность его стремительного распространения.

"Если этот вариант коронавируса действительно распространяется на 50-60 процентов быстрее, это приведет к высокому росту новых заболеваний, и некоторые из них, к сожалению, завершатся летальным исходом", - говорит ученый. Еще одним следствием быстрого распространения вируса, по его словам, могут стать повторные инфекции и снижение эффективности вакцины, но это на данный момент "вторичная проблема", считает Неэр.

Вакцину BioNTech/Pfizer можно модифицировать

Эффективность вакцины в случае со всеми известными мутациями коронавируса необходимо продолжать изучать не только в лабораторных экспериментах, но и в широких исследованиях, уверены ученые. Важно также выяснить, защищены ли от новых вариантов коронавируса люди, которые уже переболели COVID-19 или были вакцинированы.

Если в какой-то момент вирус мутирует настолько, что иммунный ответ после вакцинации не сможет нейтрализовать его, тогда придется изменить состав вакцины.

В компаниях BioNTech и Pfizer, говорят, что обновление вакцин, произведенных по технологии матричной РНК (мРНК), не представляет особой сложности. Генетический код вируса, содержащегося в вакцине, можно изменить относительно легко - за шесть недель. Однако тестирование и сертификация новой версии вакцины, как и ее последующее производство и распространение потребуют дополнительного времени, а в большинстве стран уже сейчас с нетерпением ожидают поставок сертифицированных вакцин.

Ужесточатся ли меры по борьбе с пандемией?

Последние исследования говорят о том, что для инфицированного человека не имеет значения, каким вариантом коронавируса он заражен: на течение болезни мутации не влияют. Поэтому меры по сдерживанию пандемии нужно не ужесточать, а более последовательно осуществлять, говорит профессор Изабелла Экерле, руководитель научной группы по изучению новых вирусов факультета инфекционных заболеваний в университете Женевы.

"Нет никаких конкретных мер борьбы с коронавирусом, специально разработанных для его новой мутации, - говорит Экерле. - Вне зависимости от варианта вируса, SARS-CoV-2 передается при близком контакте, поэтому эффективны все меры, уменьшающие число контактов между людьми. И, как и прежде, крайне важно своевременно обнаруживать новые заражения и изолировать инфицированных людей".

Но все меры по сдерживанию пандемии нужно внедрять еще более последовательно, считает вирусолог. "Впереди еще не одна напряженная неделя или месяц", - предупреждает Изабелла Экерле.

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