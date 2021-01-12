Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина BioNTech/Pfizer

Сначала - хорошая новость: вакцина от коронавируса, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, должна защищать и от новых мутаций SARS-CoV-2, в последний месяц широко распространившихся в Великобритании и Южной Африке. Это показали результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.
Исследование проводилось на основе анализов крови пациентов, привитых вакциной BioNTech/Pfizer. И хотя полученные данные ограничены, поскольку в исследовании не рассматривалось влияние вакцины на весь спектр возможных вариантов коронавируса, они все же обнадеживают.
Коронавирус мутирует. Эффективна ли вакцина?
Как говорит ведущий специалист компании Pfizer в области разработки вакцин Фил Дормитцер, тесты показали, что вакцина BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе не только с новым британским вариантом коронавируса - N501Y, но и с 15 другими видами мутировавшего вируса SARS-CoV-2.
"Мы протестировали 16 новых вариантов коронавируса и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом", - добавил он.
По данным немецкого онлайн-издания Aerzteblatt, получивший широкое распространение в Великобритании новый вариант коронавируса под названием VOC-202012/01 имеет 23 вида различных мутаций. В свою очередь новый вариант коронавируса, распространенный в Южной Африке и имеющий определенное сходство с британским вариантом, характеризуется более существенными изменениями спайковых белков. К настоящему времени эти мутации были замечены и в ряде других стран, в том числе, и в Германии.
Главная опасность мутации коронавируса - скорость распространения
До сих пор нет свидетельств того, что заражение новым вариантом коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни или приводит к большей летальности. Но мутировавший коронавирус до 70 процентов заразнее своего первоначального варианта, что ведет к резкому увеличению числа заразившихся. Результатом может стать коллапс системы здравоохранения, и без того работающей на пределе возможностей в условиях пандемии SARS-CoV-2. Уже сейчас во многих больницах не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ, да и просто персонала.
По словам профессора Рихарда Неэра, руководителя исследовательской группы Базельского университета, занимающейся изучением эволюции вирусов и бактерий, основная угроза нового варианта коронавируса - это возможность его стремительного распространения.
"Если этот вариант коронавируса действительно распространяется на 50-60 процентов быстрее, это приведет к высокому росту новых заболеваний, и некоторые из них, к сожалению, завершатся летальным исходом", - говорит ученый. Еще одним следствием быстрого распространения вируса, по его словам, могут стать повторные инфекции и снижение эффективности вакцины, но это на данный момент "вторичная проблема", считает Неэр.
Вакцину BioNTech/Pfizer можно модифицировать
Эффективность вакцины в случае со всеми известными мутациями коронавируса необходимо продолжать изучать не только в лабораторных экспериментах, но и в широких исследованиях, уверены ученые. Важно также выяснить, защищены ли от новых вариантов коронавируса люди, которые уже переболели COVID-19 или были вакцинированы.