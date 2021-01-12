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Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Насколько выросли цены на недвижимость в Эстонии с переходом на евро
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Обзор ⟩ Насколько выросли цены на недвижимость в Эстонии с переходом на евро

За десять лет цены на недвижимость в Эстонии выросли в два раза

ФОТО: Shutterstock

По данным Земельного департамента, в 2011 году, когда Эстония перешла на евро, средняя годовая цена квадратного метра квартир составляла 705 евро. За десять лет этот показатель вырос до 1412 евро или увеличился на 100,3%.

Средняя цена квадратного метра реально проданной таллиннской квартиры составляет 1034 евро и 2109 евро соответственно, то есть за десять лет выросла на 104 процента.

«Многие помнят инициированную Эстонской торгово-промышленной палатой кампанию о том, что переход на евро не поднимет цены, но теперь мы видим, какова реальная картина на рынке жилья», - говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

Но, к сожалению, собственники квартир за пределами Таллинна и Харьюмаа не могут похвастаться таким ростом. По словам Ноппель-Кокеров, в Ида-Вирумаа средняя цена квадратного метра за десятилетие выросла всего на 25,8% - с 209 до 263 евро.

«Однако с приходом евро на эстонский рынок недвижимости пришла стабильность, появились новые инвесторы и появился новый спрос. Иностранец, который хотел купить недвижимость в Эстонии, нашел наш рынок более надежным и понятным: цены в евро воспринимались легче, чем вычисления курса кроны, привязанной к немецкой марке», - добавила Ноппель-Кокеров.

Средний рост цен квадратного метра квартирной собственности в период с 2011 по 2020 годы по уездам

УездСредняя цена сделки 2011 

Средняя цена сделки 2020

Изменения %
Харьюмаа 969   1961 +102%

Хийумаа

321

391 

+21,8%

Ида-Вирумаа

209

263 

+25,8%

Йыгевамаа

116 223+92%

Ярвамаа 

169310 +83,5%

Ляэне-Вирумаа

190364+91,6%

Ляэнемаа

384590+63,6

Пыльвамаа 

177317 +79%

Пярнумаа

5361042+94,4%

Рапламаа

281

 474

 +68,7%

Сааремаа

512

779

 +52%

Тартумаа

7671499+95,5%

Валгамаа

136230+69%

Вильяндимаа

274

528

+92,7%

Вырумаа

238406+70,6%
  Источник: Maa-amet 

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