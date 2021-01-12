Обзор ⟩ Насколько выросли цены на недвижимость в Эстонии с переходом на евро

Средняя цена квадратного метра реально проданной таллиннской квартиры составляет 1034 евро и 2109 евро соответственно, то есть за десять лет выросла на 104 процента.
«Многие помнят инициированную Эстонской торгово-промышленной палатой кампанию о том, что переход на евро не поднимет цены, но теперь мы видим, какова реальная картина на рынке жилья», - говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
Но, к сожалению, собственники квартир за пределами Таллинна и Харьюмаа не могут похвастаться таким ростом. По словам Ноппель-Кокеров, в Ида-Вирумаа средняя цена квадратного метра за десятилетие выросла всего на 25,8% - с 209 до 263 евро.
«Однако с приходом евро на эстонский рынок недвижимости пришла стабильность, появились новые инвесторы и появился новый спрос. Иностранец, который хотел купить недвижимость в Эстонии, нашел наш рынок более надежным и понятным: цены в евро воспринимались легче, чем вычисления курса кроны, привязанной к немецкой марке», - добавила Ноппель-Кокеров.
Средний рост цен квадратного метра квартирной собственности в период с 2011 по 2020 годы по уездам
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!