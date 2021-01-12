Обзор ⟩ Насколько выросли цены на недвижимость в Эстонии с переходом на евро

Средняя цена квадратного метра реально проданной таллиннской квартиры составляет 1034 евро и 2109 евро соответственно, то есть за десять лет выросла на 104 процента.

«Многие помнят инициированную Эстонской торгово-промышленной палатой кампанию о том, что переход на евро не поднимет цены, но теперь мы видим, какова реальная картина на рынке жилья», - говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

Но, к сожалению, собственники квартир за пределами Таллинна и Харьюмаа не могут похвастаться таким ростом. По словам Ноппель-Кокеров, в Ида-Вирумаа средняя цена квадратного метра за десятилетие выросла всего на 25,8% - с 209 до 263 евро.

«Однако с приходом евро на эстонский рынок недвижимости пришла стабильность, появились новые инвесторы и появился новый спрос. Иностранец, который хотел купить недвижимость в Эстонии, нашел наш рынок более надежным и понятным: цены в евро воспринимались легче, чем вычисления курса кроны, привязанной к немецкой марке», - добавила Ноппель-Кокеров.

Средний рост цен квадратного метра квартирной собственности в период с 2011 по 2020 годы по уездам

Уезд Средняя цена сделки 2011 Средняя цена сделки 2020 Изменения % Харьюмаа 969 1961 +102% Хийумаа 321 391 +21,8% Ида-Вирумаа 209 263 +25,8% Йыгевамаа 116 223 +92% Ярвамаа 169 310 +83,5% Ляэне-Вирумаа 190 364 +91,6% Ляэнемаа 384 590 +63,6 Пыльвамаа 177 317 +79% Пярнумаа 536 1042 +94,4% Рапламаа 281 474 +68,7% Сааремаа 512 779 +52% Тартумаа 767 1499 +95,5% Валгамаа 136 230 +69% Вильяндимаа 274 528 +92,7% Вырумаа 238 406 +70,6% Источник: Maa-amet