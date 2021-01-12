ЕС призывает Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

Европейский союз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов, заявил вечером в понедельник, 11 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года, указал европейский дипломат.

О том, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов, сообщил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии. По словам Борреля, это решение Тегерана "грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс". "Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс", - заявил Боррель от лица Евросоюза.

ЕС сохраняет приверженность СВПД

При этом он подчеркнул дальнейшую приверженность ЕС венскому соглашению по Ирану - так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - и отметил, что проблемы с его реализацией связаны с односторонним выходом США из этого договора и возобновлением действия санкций Вашингтона против Тегерана. По словам Борреля, ЕС будет продолжать прикладывать усилия к тому, чтобы США вернулись к исполнению соглашения, а Иран вновь начал соблюдать его условия.

По данным Тегерана, Иран способен ежемесячно обогащать до девяти килограммов урана до уровня в 20 процентов. По условиям СВПД Ирану позволено обогащать уран до уровня не более 3,67 процентов. Цель этого ограничения состоит в том, чтобы не допустить создания Ираном атомной бомбы.

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В январе 2020 года Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".