Вт, 12.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
4 мин для прочтения

Пилот Nordica на время пандемии стал хийумааским городовым

Пилот Nordica Эркки-Хиллар Хярмсон из-за отстутствия работы вернулся на полицейскую службу.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Весенняя коронавирусная волна и введенные из-за чрезвычайного положения ограничения на полеты очень больно ударили по Эркки-Хиллару Хярмсону, много лет просидевшему за штурвалом самолета. Свой последний полет в качестве пилота Nordica он совершил 14 марта, а потом от самолетов пришлось отказаться, поскольку в условиях пандемии фирма значительно сократила количество полетов, а большая часть железных птиц осталась на земле, пишет Postimees.

И хотя Nordica при сокращенной рабочей нагрузке до сих пор держит пилотов на зарплате, Хярмсон после нескольких месяцев сидения дома без дела решил, что дальше так продолжаться не может, и если из-за пандемии летать нельзя, нужно заняться чем-то другим. Поскольку раньше он работал полицейским в Таллинне, ему показалось логичным вернуться к охране правопорядка. Хярмсон уже много лет является жителем Хийумаа, именно поэтому он попросился на работу в Кярлдаское отделение полиции.

«Подумал, ну что я сижу дома? В принципе сразу получил работу, поскольку прежний рабочий опыт у меня имелся. Базовое образование полицейского у меня было, езде на оперативном транспорте я обучен, но кое-какие курсы все же пришлось пройти, например, для ношения служебного оружия», - рассказал Хярмсон.

Патрульным полицейским он начал работать в начале ноября и на данный момент уже два месяца охраняет порядок на Хийумаа: «В отделении меня приняли очень хорошо, очень здорово, здесь сплоченный и дружелюбный коллектив. Очень приятное место».

В патруле на Хийумаа чаще всего приходится заниматься перебравшими спитного людьми, которые ссорятся друг с другом. За свою короткую полицейскую карьеру Хярсону уже пришлось применять силу.

Преимущественно спокойная работа

«У нас тут в Кярдласком отделении есть и маленький арестный дом с видом на море. Чаще всего камеры все же, к счастью, остаются пустыми, может быть, раз или два в неделю заселяется какой-нибудь постоялец», - рассказал Хярмсон.

Он признал, что на полицейской работе на Хийумаа нужно быть мультифункциональным: «Нет такого, что мы, например, занимаемся только надзором за дорожным движением, нужно делать абсолютно все. Никогда не знаешь, что принесет день и во что что-то выльется. Мы обеспечиваем общественный порядок. Молодежи на Хийумаа зимой особо нечем заняться, поэтому по вечерам она собирается на центральной площади Кярдла или где-то еще. Нужно и за ними присматривать, так что поле для деятельности масштабное».

Количество вызовов раз на раз не приходится, все зависит от того, выходные это или рабочий день: «Я тут работаю недолго, но от коллег слышал, что летом из-за большого количества туристов работы очень много».

До того, как стать пилотом, Хярмсон работал полицейским в Таллинне: с начала 1990-х до 2005 года.

«Если сравнивать работу патруля в Таллинне и на Хийумаа, то это день и ночь. Особенно в выходные. Я понимаю, что если бы поработал здесь летом, то говорил бы несколько иначе, но сейчас у нас спокойно», - рассказал он.

В полицейской работе бывают и веселые приключения: «Например, недавно была ночная смена, когда все проблемные деятели, которые нам попадались, носили имя Март, и мы смеялись, что у нас сегодня Мартов день».

Пилот Nordica Эркки-Хиллар Хярмсон из-за отстутствия работы вернулся на полицейскую службу.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

И хотя полицейская работа во время пандемии — хорошая альтернатива полетам, Хярмсон ждет момента, когда он снова сможет занять кресло пилота: «Я лично думаю, что это может произойти где-то в середине лета. Во время предыдущей волны мы видели, что на лето вирус отступил. Теперь есть и вакцины, их все больше поступает на рынок. К середине лета большая часть населения Европы будет вакцинирована, и все закончится. В то же время психологически люди очень напряжены, и путешествия так быстро не восстановятся. Потребуется время».

Хярмсон говорит, что сразу вернуться в кабину самолета он бы не смог, поскольку его лицензия пилота просрочена: «Мне нужно снова пройти курсы, чтобы обновить лицензию. Но это много времени не потребует, думаю, что за неделю можно было бы пройти все процедуры, необходимые для начала работы».

Стать летчиком Хярмсон мечтал с детства: «Я из Таллинна, и у мамы в Лагеди была дача. Она располагалась практически у взлетно-посадочной полосы. Ребенком я смотрел, как большие самолеты „Аэрофлота” летают на низких высотах, издавая мощный звук. Мне это невероятно нравилось. Поэтому я хотел выучиться на пилота».

После школы поступить в летное училище сразу не удалось, поскольку это было время развала Советского Союза и восстановления независимости Эстонии: «Единственное место, где тогда учили на летчиков, было в России, но поскольку времена были смутные, в российском училище постоянно придумывали причины, чтобы меня не принять. Поэтому тогда на летчика я не выучился и решил попробовать себя в полиции, которая тогда создавалась в нуля».

Важно вносить свой вклад

«Так я оказался в полиции, но мечта стать летчиком никуда не делась. В Тарту открыли Летный колледж и начали предлагать обучение по профессии пилота. В 2002 году я поступил и в 2006 году закончил. Несколько лет учился и продолжал работать в полиции. На последнем курсе решил, что сосредоточусь на обучении и вообще ушел из полиции», - поделился воспоминаниями Хярмсон.

После училища он работал в авиакомпании Pakker Avio инструктором и, в числе прочего, участвовал в вакцинировании  диких животных от чумки. Полгода он успел отлетать вторым пилотом на частном самолете предпринимателя Хиллара Тедера. Дальше продолжил карьеру в компании Estonian Air, а после ее банкротства - в Nordica. В промежутке он успел поработать пилотом и в Ryanair, но поскольку ближайшая база этой фирмы находится в Вильнюсе, его утомили еженедельные поездки в Литву, и в 2018 году он вернулся на службу в Nordica. Так продолжалось до марта прошлого года, пока самолеты на оказались прикованными к земле.

Другую работу пришлось искать и коллегам Хярмсона: «Кто-то пошел чему-то учиться, кто-то летом собирал ягоды. Кто-то занялся дома рукоделием. Пытаются выполнять любую случайную работу. Амплуа широкое. Один коллега пытается устроиться на работу на скорую помощь в Таллинне. Все хотят делать что-то,  внести свой вклад-г. Если ты сидишь дома, чувствуешь себя молодым пенсионером. Все хотят к чему-то принадлежать и вносить какой-то вклад».

Эркки-Хиллар Хярмсон

  • Эркки-Хиллар Хярсмон в кресле пилота.

    Частный архив

    Во время восстановления независимости Эстонии поступил в Школу полиции и с 1990-го до начала 2000-х годов работал полицейским в Таллинне.
  • В 2005 году уволился с полицейской службы.
  • В 2002-2006 годах учился в Тартуском летном колледже (нынешнее название Эстонская летная академия).
  • Работал вторым пилотом на частном самолете предпринимателя Хиллара Тедера, инструктором и пилотом в компаниях Pakker Avio, Estonian Air, Nordica и Ryanair.
  • Числится в списках пилотов Nordica и сейчас и надеется после восстановления перелетов вновь вернуться к работе.
  • С начала ноября прошлого года является патрульным полицейским на Хийумаа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back