Пилот Nordica на время пандемии стал хийумааским городовым

И хотя Nordica при сокращенной рабочей нагрузке до сих пор держит пилотов на зарплате, Хярмсон после нескольких месяцев сидения дома без дела решил, что дальше так продолжаться не может, и если из-за пандемии летать нельзя, нужно заняться чем-то другим. Поскольку раньше он работал полицейским в Таллинне, ему показалось логичным вернуться к охране правопорядка. Хярмсон уже много лет является жителем Хийумаа, именно поэтому он попросился на работу в Кярлдаское отделение полиции.

«Подумал, ну что я сижу дома? В принципе сразу получил работу, поскольку прежний рабочий опыт у меня имелся. Базовое образование полицейского у меня было, езде на оперативном транспорте я обучен, но кое-какие курсы все же пришлось пройти, например, для ношения служебного оружия», - рассказал Хярмсон.

Патрульным полицейским он начал работать в начале ноября и на данный момент уже два месяца охраняет порядок на Хийумаа: «В отделении меня приняли очень хорошо, очень здорово, здесь сплоченный и дружелюбный коллектив. Очень приятное место».

В патруле на Хийумаа чаще всего приходится заниматься перебравшими спитного людьми, которые ссорятся друг с другом. За свою короткую полицейскую карьеру Хярсону уже пришлось применять силу.

Преимущественно спокойная работа

«У нас тут в Кярдласком отделении есть и маленький арестный дом с видом на море. Чаще всего камеры все же, к счастью, остаются пустыми, может быть, раз или два в неделю заселяется какой-нибудь постоялец», - рассказал Хярмсон.

Он признал, что на полицейской работе на Хийумаа нужно быть мультифункциональным: «Нет такого, что мы, например, занимаемся только надзором за дорожным движением, нужно делать абсолютно все. Никогда не знаешь, что принесет день и во что что-то выльется. Мы обеспечиваем общественный порядок. Молодежи на Хийумаа зимой особо нечем заняться, поэтому по вечерам она собирается на центральной площади Кярдла или где-то еще. Нужно и за ними присматривать, так что поле для деятельности масштабное».

Количество вызовов раз на раз не приходится, все зависит от того, выходные это или рабочий день: «Я тут работаю недолго, но от коллег слышал, что летом из-за большого количества туристов работы очень много».

До того, как стать пилотом, Хярмсон работал полицейским в Таллинне: с начала 1990-х до 2005 года.

«Если сравнивать работу патруля в Таллинне и на Хийумаа, то это день и ночь. Особенно в выходные. Я понимаю, что если бы поработал здесь летом, то говорил бы несколько иначе, но сейчас у нас спокойно», - рассказал он.