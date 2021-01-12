При пожаре в Екатеринбурге погибли восемь человек. Среди них мать с ребенком, просившая о помощи в соцсетях

Среди погибших значится девочка 2013 года рождения, а также ее мать, которая во время пожара просила о помощи в Twitter, так как была заблокирована и не могла выбраться. «Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», - написала она, прикрепив к одному из постов фото из задымленной квартиры.

Мать и дочь скончались по дороге в больницу. Знакомый погибшей Андрей Хомяков рассказал телеканалу «360», что погибшая занималась воспитанием ребенка, а раньше жила в Рязани.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что из дома спасатели эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей. Площадь возгорания составила 30 кв. м., пожар был потушен в 04:06 (02:06 мск). На базе гимназии N 176 развернули пункт временного размещения для эвакуированных, с жильцами дома работают психологи МЧС России. В беседе с корреспондентом ТАСС местные жители рассказали, что проснулись от сильного задымления. По их словам, семья на втором этаже, в квартире которой произошло возгорание, была неблагополучной.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что все жильцы вернулись в квартиры из пункта временного размещения. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. Совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания», - отметили в пресс-службе СУ СК по региону.

Как сообщил врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом, а сам пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем в квартире, где проживала неблагополучная семья. Он уточнил, что после пожара в доме не выключали тепло, был обесточен один подъезд. «Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим», - добавил врио главы города. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

По данным прокуратуры, которые приводит РИА «Новости», очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от сигарет. Погибшие были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах.