В Эстонии больше нет регионов, относительно безопасных в плане коронавируса

Департамент здоровья при необходимости поручает взять анализы не только в населенных пунктах, но и на предприятиях, и в крупных учреждениях, в том числе в школах и домах призрения. Если результаты отражают рост распространения вируса, Департамент здоровья поручает провести поголовное тестирование. И нет дыма без огня: по результатам поголовного тестирования, проведенного на основании анализов сточных вод, недавно был обнаружен крупный очаг в Тарту.

Неизвестный очаг

На прошлой неделе выяснилось, что пробы сточных вод в городе Йыгева показывают большое количество зараженных, но результаты ежедневных анализов этого не отражают, поскольку в последние недели зараженных во всем Йыгеваском уезде ежедневно прибавлялось всего около десяти.

Руководитель лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт (на снимке), пояснила, что оценить, где могли подхватить вирус новые зараженные в Йыгевамаа в начавшемся году, трудно. «В Йыгевамаа нет ни одного определенного очага, будем надеяться, что теперь в ближайшее время станет известно, о каких очагах идет речь, чтобы при необходимости мы могли провести поголовное тестирование», - сказала она.

Лухт констатировала, что поголовное тестирование можно провести в коллективе, а не просто по регионам. «Осенью мы тестировали в Йыгевамаа Тормаскую школу, мы проверяли дома призрения, если получали сигнал, что там мог начать распространяться вирус», - добавила Лухт.

Исходя из анализов сточных вод, было проведено поголовное тестирование и в общежитии на улице Раатузе в Тарту. «Мы провели там поголовное тестирование, поскольку пробы показывали небольшой рост, - сказала Лухт. – Выяснилось, что теперь после Нового года в общежитии Раатузе опять большое заражение».

Профессор технологии антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон, занимающийся наблюдением за коронавирусом в сточных водах, пояснил, что пробы одной недели не обязательно отражают рост заражения жителей. По его словам, например, в случае Тарту необходимо учитывать, что на результаты оказывают влияние и сточные воды Клиники ТУ, где на лечении находятся зараженные коронавирусом пациенты. По состоянию на вчерашний день в клинике находилось 62 коронавирусных больных.

Но рост распространения вируса в Йыгева нельзя связать с больницей, поскольку в Йыгеваской больнице нет на лечении ни одного коронапациента. Глава Йыгеваской больницы Пеэп Пыддер сообщил, что хотя в больнице и создано коронавирусное отделение, пока оно пустует.

Еще одно исследование

В то же время Тартуский университет проводит свое исследование по обнаружению коронавируса. На этой неделе завершается исследование, куда по случайной выборке были приглашены тестироваться 2500 взрослых жителей.

Руководитель исследования, профессор семейной медицины ТУ Рут Калда отметила, что, если сточные воды указывают на рост числа зараженных в каком-то регионе, результаты исследования подтвердят это.

В то же время Калда заявила, что на основании анализов сточных вод за первую неделю года не стоит делать далеко идущих выводов. «Люди, конечно, передвигались во время праздников, что касается заболеваемости жителей региона, необходимо смотреть динамику результатов анализов сточных вод в последующие недели», - добавила она.