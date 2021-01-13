"Я так давно не видел маму": эпидемия сказалась на солдатах-срочниках

В редакцию Rus.Postimees анонимно обратился солдат-срочник эстонской армии, который пожаловался на то, что он уже несколько месяцев не виделся с родными, потому что ему и его сослуживцам не дают увольнительных уже с середины ноября, когда в связи с распространением коронавируса в Эстонии командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем распорядился приостановить увольнения до 30 ноября.

Однако уже в середине декабря Силы обороны сообщили, что солдаты срочной службы отправлены в отпуск до 3 января. Большая часть военнослужащих июльского и октябрьского призыва должны были покинуть воинские части в пятницу, 18 декабря, и провести праздники в кругу семьи. Видимо, это смогли сделать не все.

«Карантин продлевали до 30 ноября, сейчас уже начало января. Когда снимут карантин и мы вновь будем получать увольнительные, чтобы видеться с родными? Информацию нам никакую не дают», - написал солдат-срочник.

К сожалению, источник не оставил своих контактов и не уточнил, в какой части он служит, поэтому узнать, по какой именно причине он не смог получить отпуск или увольнительные, невозможно.

Объявляя об отпуске солдат-срочников, в Силах обороны, однако, уточняли, что заболевшие коронавирусом и находящиеся в изоляции военнослужащие, по решению медицинской службы, смогут покинуть части после полного выздоровления или при отсутствии симптомов. Тогда же командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем заявил, что порядок несения службы пересматривается, в том числе обсуждается судьба январских увольнительных. «Очевидно, что мы не станем держать солдат взаперти до конца службы и в какой-то мере будем отпускать их в увольнение на выходные», - сказал тогда генерал-майор.

В пресс-службе Сил обороны Rus.Postimees подтвердили, что в декабре не все солдаты получили возможность провести праздники дома, но это сделало «подавляющее большинство солдат срочной службы». В целях предотвращения распространения коронавируса, за пределы воинской части не отпускали заболевших и военнослужащих, которые были с ними в близком контакте.

Порядок увольнений определяется командирами воинских частей на местах с учетом снижения рисков распространения вируса и достижения целей боевой подготовки, пояснили в Силах обороны.

«Слова командующего Силами обороны генерал-майора Мартина Херема остаются в силе: солдат не будут держать взаперти до конца службы. Однако из-за особенностей расписания подразделений во времени и порядке выдачи увольнительных могут наблюдаться различия. Военнослужащие могут уточнить интересующую их информацию у своих непосредственных командиров, это не возбраняется», - уточнил пресс-секретарь Сил обороны Артур Захаров, добавив, что все не отгулянные по ряду обстоятельств дни отпуска будут компенсированы солдатам в полном объеме.

По состоянию на 11 января в Силах обороны COVID-19 болеют 24 солдата и младших унтер-офицера срочной службы и 45 кадровых военных и гражданских служащих.

Новогодняя вечеринка военных стала очагом заражения

Напомним, что за несколько дней до Рождества, 21 декабря, военнослужащие в Выру, вопреки строгим рекомендациям правительства, ученых, врачей и Департамента здоровья, решили провести праздник на свежем воздухе. К среде, 30 декабря, уже у 19 человек, связанных с новогодней вечеринкой, был диагностирован коронавирус. Среди зараженных были как участники праздника, так и их близкие контакты.

Мероприятие прошло с участием личного состава тылового батальона Второй пехотной бригады, в котором приняли участие как военные, так и гражданские лица. «Это были мероприятия на свежем воздухе, в которых приняли участие 45 человек», - сказал командир второй пехотной бригады, полковник Тармо Метса. По данным Postimees, на вечеринке было более 60 человек.

Силы обороны тогда прокомментировали, что мероприятие состояло из похода и короткого собрания, которое проходило под навесом, открытом с трех сторон. В ходе мероприятия были соблюдены все требования безопасности проведения мероприятий на открытом воздухе, установленные на тот момент правительством. На мероприятии присутствовали три работника скорой помощи Выру, которые работают и в Силах обороны, и впоследствии оказалось, что и они заражены коронавирусом.