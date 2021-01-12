Эксперты: в еврозоне ожидается двойная рецессия

В записке экономисты компании говорят, что существует высокий риск сокращения как в четвертом квартале 2020 года, так и в первом квартале 2021 года для экономики еврозоны из-за новых коронавирусных ограничений. Таким образом, с началом нового года начнется двойная рецессия.

Фирма снизила свой прогноз роста для еврозоны на 2021 год до 5% с 6,2% ранее, но повысила прогноз на 2022 год до 5,4% с 5% ранее. Что касается инфляции, компании ожидают, что инфляция в зоне евро составит 1,1% в этом году и 1,3% в следующем году с вероятностью «временных всплесков».

Что касается политики в регионе в UBS сказали: "Мы ожидаем, что фискальная и денежно-кредитная политика останется поддерживающей в 2021 году с осторожной степенью нормализации в 2022 году".