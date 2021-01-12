Вакцинирование разделило медиков на два лагеря

Раквереский семейный врач Тамара Вахтра-Аасметс сказала, что это инцидент, вопиющий по своей наглости. «Таким образом общество разделяют на представителей голубых кровей и простолюдинов. Это ненормально», - сказала она.

Вахтра-Аасметс отметила, что она по такой логике могла бы вакцинировать своего работающего мужа, поскольку он может ее заразить, но, безусловно, она этого не сделает.

Сымеруский семейный врач Майре Сууркиви сказала, что шестую дозу врачи могли бы отдать членам своих семей, чтобы было безопаснее путешествовать, но врачи вакцинировали людей из группы риска, включенных в их список. «То, что Раквереская больница вакцинировали членов совета, - не самое этичное решение», - считает Сууркиви.

Врач, входящая в Союз семейных врачей Эстонии, отметила, что в совете Раквереской больнице действительно есть люди, относящиеся к группе риска, но если медикам прививку еще не сделали, вакцинирование членов совета не оправданно.

«Единственный аргументу них - что в итоге нет разницы, важно, чтобы как можно больше людей было вакцинировано, но в условиях, когда вакцина не доступна всем, предпочтение нужно отдавать медикам и людям, входящим в группу риска. Только потом можно посмотреть, на кого еще хватит вакцины», - говорит Сууркиви.

Этого же мнения придерживается и президент Союза врачей Эстонии Яан Сютт. Он написал в соцсетях, что говорят, будто вакцинацию работников передовой нельзя ускорить из-за дефицита вакцины. Существует также выбор между придерживанием повторных доз или предоставлением первичной защиты как можно большему числу врачей. «Это предполагает, что поставки разрешенного лекарства происходят и вакцины используются целенаправленно», - отметил Сютт в своем посте. По его словам, есть две задачи: во-первых, обеспечить функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии, что означает вакцинацию медицинских работников, а затем обеспечить вакциной людей из групп риска. «Я не хочу читать такие новости», - прокомментировал вакцинацию совета больницы Сютт.

Семейный врач из Вызу Ангела Реймал сказала, что все зависит от того, как посмотреть на ситуацию. «Остаться без работников передовой будет неправильным. Если учитывать, с каким большим количеством людей члены совета общаются, это благоразумно», - сказала Реймал.

Раквереский семейный врач Керсти Вейдрик говорит, что неприятной ситуации уделили слишком много внимания. Она отметила, что десятки доз просто испарились, но по этому поводу сказали только, что это человеческая ошибка — чья-то невыполненная работа, неосведомленность и безответственность.

«Есть ли смысл сейчас уделять такое внимание трем дозам? Хотели все-таки как лучше», - добавила Керсти Вейдрик.