Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайную ситуацию

Баузер передала просьбу в воскресенье, выразив желание получить дополнительное финансирование и подмогу для обеспечения безопасности во время инаугурации президента Джо Байдена: «В свете нападения на Капитолий и опираясь на данные разведки, согласно которым в период вступления в должность возможно продолжение насилия, городская управа пересмотрела свою готовность к инаугурации, в том числе попросив о продлении чрезвычайной ситуации до 24 января 2021 года».

INBOX: Donald Trump approves emergency declaration in Washington, DC: pic.twitter.com/dCoXSwiA2B — Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) January 12, 2021

Вчера многие СМИ США написали, что ФБР предупреждает о вооруженных акциях протеста, которые планируются на время вступления в должность избранного президентом Джо Байдена. По данным ФБР, на период с выходных и до среды следующей недели запланированы акции протеста во всех 50 штатах и в Вашингтоне.

Параллельно распространяются угрозы бунта, если находящегося у власти главу государства Дональда Трампа попытаются отстранить от должности согласно 25 поправке к Конституции.

Исполнительный директор организации защиты интересов «Антидиффамационная лига» Джонатан Гринблатт сказал, что сторонники превосходства белых и право-радикальные экстремисты взбодрились после нападения на Капитолий: «Мы ждем, чтобы насилие не перешло во что-то еще более худшее прежде чем ситуация начнет улучшаться».

Байден сказал, что он планирует продолжить церемонию вступления в должность в запланированном виде. Из-за распространения коронавируса событие уже и так в определенном смысле приобрело виртуальные формы. Трамп не планирует принимать участие в инаугурации, но свое участие подтвердил вице-президент Майк Пенс.

Кроме объявления чрезвычайной ситуации Баузер сказала, что планирует попросить у Министерства внутренних дел раньше начать мероприятия по особой защите государственной безопасности и охватить зону Капитолия.

Axios написал, что в частных телефонных разговорах Трамп обвинил в нападении на Капитолий людей из антифа, хотя видео- и документальные данные подтверждают, что количество его сторонников во вторжении преобладало.

Трамп сослался на это в телефонном разговоре в понедельник с руководителем меньшинства в сенате Кевином Маккарти, подтвердил изданию работник Белого дома. Работник описал разговор как местами напряженный и агрессивный. Маккарти опроверг слова Трампа, сказав, что самого его там не было.

Ни Трамп, ни Маккарти не ответили на просьбу по комментарии.

Вчера Министерство обороны сообщило, что вступление Джо Байдена в должность будут дополнительно охранять 15 000 нацгвардейцев. Уже сейчас в Вашингтоне находятся 6200 бойцов Национальной гвардии. В задачи подразделения входит помощь местным силам полиции.

После церемонии вступления в должность Байден возложит три венка на могилы трех бывших президентов на Арлингтонском кладбище, что является частью тематической церемонии, сообщила вчера комиссия по его принесению присяги.

Сама церемония начнется у Национальной аллеи, которая вместо обычных сотен тысяч зрителей будет заполнена флагами, поскольку обычные празднества невозможно организовать из-за пандемии.