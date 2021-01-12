Вопрос читателя: пенсии повысят, а чего ждать получателям пособия по нетрудоспособности?

«Несколько месяцев назад появилась новость о том, что в Эстонии повысят пенсии. Сам премьер-министр Юри Ратас прокомментировал ее следующим образом: "Помимо пенсионеров по старости, от этого выиграют получатели пенсий по нетрудоспособности и потере кормильца, а также люди, получающие пенсии на льготных условиях на основании Закона о пенсиях по старости и Закона о пенсиях". На днях я лично звонил в Министерство социальных дел, где мне сказали, что таким, как я, — получателям пособия по нетрудоспособности — надбавка не положена. Как это понимать?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Андрей.

Отвечает советник отдела политики труда и пенсии Министерства социальных дел Лидия Соонтаг:

«По всей вероятности, в этом году как пособие по нетрудоспособности, так и государственная пенсия не увеличатся за счет индексации.

Пенсия по нетрудоспособности все-таки вырастет, как и пенсия по старости, за счет чрезвычайного повышения пенсий. Базовая часть пенсии вырастет на 16 евро, а также дополнительная пенсионная надбавка за воспитание ребенка будет увеличена с одной годовой цены до 1,5, что добавит еще 3,55 евро к пенсии для одного из родителей.

Однако в случае пенсии по нетрудоспособности надбавка увеличится лишь в том случае, если пенсия рассчитывается на основании персональных данных. Если пенсия рассчитана на основании 30-летнего стажа, то к такой пенсии надбавка не будет начислена».