Старт нового сезона "Формулы-1" перенесли из Австралии в Бахрейн

Чемпионат должен был начаться в Мельбурне 19-21 марта, но из-за эпидемиологической обстановки и сопутствующих ограничений Гран-при Австралии был перенесен на 19-21 ноября. Первым стал этап в Бахрейне, запланированный на 26-28 марта

Не состоится в утвержденные сроки и Гран-при Китая - вместо этого этапа пройдет итальянская гонка в Имоле 16-18 апреля. Переговоры с властями Китая о проведении этапа в более поздние сроки продолжаются. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Российского этапа чемпионата, который состоится 24-26 сентября в Сочи, изменения не коснулись.

Обновленная версия календаря на 2021 год выглядит следующим образом: