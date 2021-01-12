Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве

Сообщение о возможном преступлении поступило сегодня в полночь. Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили в жилом доме труп 65-летнего мужчины с признаками насилия. Собранная на месте происшествия информация привела полицейских в соседнее село, где в одном из домов был обнаружен 30-летний пьяный мужчина, которого есть основания подозревать в убийстве 65-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан и для начала доставлен в вытрезвитель.
Ведущий следователь Выруской полиции Маргус Пухм сказал, что мотив преступления и другие детали прояснятся в ходе следствия. «Пока известно, что мужчины, жившие в соседних селах, были знакомы. Какие события привели к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное дело, которое возбуждено по статье об убийстве, - добавил Пухм.
Уголовное дело проводит Лыунаская префектура, следствие ведет Лыунаская окружная прокуратура.