Вт, 12.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Полиция задержала сегодня ночью в волости Выру Выруского уезда по подозрению в совершении преступления 30-летнего мужчину, которого на основании собранных улик подозревают в убийстве 65-летнего мужчины.

Сообщение о возможном преступлении поступило сегодня в полночь. Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили в жилом доме труп 65-летнего мужчины с признаками насилия. Собранная на месте происшествия информация привела полицейских в соседнее село, где в одном из домов был обнаружен 30-летний пьяный мужчина, которого есть основания подозревать в убийстве 65-летнего мужчины. Подозреваемый был задержан и для начала доставлен в вытрезвитель.

Ведущий следователь Выруской полиции Маргус Пухм сказал, что мотив преступления и другие детали прояснятся в ходе следствия. «Пока известно, что мужчины, жившие в соседних селах, были знакомы. Какие события привели к таким трагическим последствиям, выяснит уголовное дело, которое возбуждено по статье об убийстве, - добавил Пухм.

Уголовное дело проводит Лыунаская префектура, следствие ведет Лыунаская окружная прокуратура.

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