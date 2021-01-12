Поделитесь идеями: управа Ласнамяэ хочет увековечить память выдающихся деятелей культуры

«История района – это, как известно, и история его жителей. Инициированный летом проект "Музей Ласнамяэ" не только открывает нам скрытую за многоэтажными панельными домами и массовыми новостройками историю крупнейшего района столицы, но и знакомит нас с выдающимися людьми, некогда жившими и работавшими в Ласнамяэ, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — С помощью жителей района нам удалось собрать уже с десяток имен достойных и известных людей, чья жизнь так или иначе была связана с Ласнамяэ. Мы рассчитываем на помощь горожан, чтобы вспомнить и увековечить имена и память тех, кто жил здесь и оставил глубокий след в истории всей страны».

В декабре в Ласнамяэ на фасадах двух зданий были открыты первые мемориальные таблички в районе. Табличка в память о епископе Русской православной церкви, митрополите Таллинском и всея Эстонии, предстоятеле Эстонской православной церкви Московского патриархата – митрополите Корнилии установлена по адресу Викерласе, 20, где он прожил более 20 лет.

Табличка в память о епископе Русской православной церкви, митрополите Таллинском и всея Эстонии, предстоятеле Эстонской православной церкви Московского патриархата – митрополите Корнилии. ФОТО: Управа Ласнамяэ.

А отдающая дань памяти эстонскому композитору, хормейстеру и основателю профессионального мужского хора Густаву Эрнесаксу табличка установлена в микрорайоне Сикупилли по адресу Ласнамяэ, 2, где его семья жила в 1912-1915 годы.

Табличка, отдающая дань памяти эстонскому композитору, хормейстеру и основателю профессионального мужского хора Густаву Эрнесаксу. ФОТО: Управа Ласнамяэ.

Мемориальные таблички были установлены в рамках проекта «Музей Ласнамяэ», цель которого популяризировать историю самого большого и многообразного района Ласнамяэ как среди его жителей, так и всех таллиннцев.