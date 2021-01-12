Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сам факт такого обсуждения уже является признаком навязанной Украине "гибридной дискуссии" об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", - добавил он. По словам министра, окончательных результатов исследований "Спутника V" нет, и это является медицинским показателем.

"Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский - это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - отметил Кулеба.

Компания "Биолек" и "Спутник V"

5 января украинская фармкомпания АО "Биолек" (Харьков) подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Минздрав Украины заявление о регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной в России.