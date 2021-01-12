Вт, 12.01.2021
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Таави Тийльманн
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AstraZeneca может получит европейскую лицензию 29 января

Вакцина от коронавируса AstraZeneca и Оксфордского университета.

ФОТО: AFP / Scanpix

Европейский департамент лекарств сообщил сегодня, что фармацевтическая фирма AstraZeneca и Оксфордский университет подали официальное ходатайство на получения лицензии на использование для своей вакцины от коронавируса, решение может быть принято 29 января, пишет Postimees.

«Департамент получил отвечающее условиям ходатайство о получении разрешения на торговлю для вакцины от Covid-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом», - сообщило учреждение, добавив, что ходатайство будет рассмотрено в ускоренном порядке.

Данная вакцина является третьей в ЕС после вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, которые уже приняты в использование.

«Мнение о разрешении на торговлю может быть дано к 29 января, если данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины, которые были представлены, окажутся достаточно уверенными и полными», - сообщил департамент.

От ЕС и Европейского департамента лекарств ждут быстрых действий, чтобы страны могли увеличить вакцинацию и остановить пандемию коронавируса, которая уже унесла в Европе более 620 000 жизней.

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