AstraZeneca может получит европейскую лицензию 29 января

«Департамент получил отвечающее условиям ходатайство о получении разрешения на торговлю для вакцины от Covid-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом», - сообщило учреждение, добавив, что ходатайство будет рассмотрено в ускоренном порядке.

Данная вакцина является третьей в ЕС после вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, которые уже приняты в использование.

«Мнение о разрешении на торговлю может быть дано к 29 января, если данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины, которые были представлены, окажутся достаточно уверенными и полными», - сообщил департамент.