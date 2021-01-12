Суд оставил в силе приговор мужчине, истязавшему ребенка
Тартуский уездный суд отказал в досрочном освобождении мужчине, который неоднократно применял насилие к 2,5-летней девочке и ударил ее кулаком в лицо.
Тартуский уездный суд отказал в досрочном освобождении мужчине, который неоднократно применял насилие к 2,5-летней девочке и ударил ее кулаком в лицо.
Суд решил, что нет оснований для досрочного освобождения 38-летнего Эгерта Муста.
Суд учел в своем решении, что Муст в течение продолжительного периода применял насилие к ребенку своей бывшей сожительницы. Муст нанес ребенку ряд травм, в том числе одну опасную для жизни.
Муст совершал преступления в то время, когда должен был заботиться о ребенке, но вместо этого он причинил крайне тяжкий ущерб физическому и психологическому здоровью маленького ребенка.
Срок его наказания отсчитывается от задержания 18 сентября 2014 года и истекает 18 сентября 2023 года.
Летом 2015 года Таллиннский окружной суд оставил без изменений девятилетний тюремный срок, к которому Муста приговорил Харьюский уездный суд.
Согласно обвинению, в первой половине сентября 2014 года Муст не менее четырех раз применял к маленькому ребенку физическое насилие, оставив множество гематом.
Согласно обвинению, вечером 16 сентября 2014 года Муст с силой ударил ребенка кулаком в лицо, так что девочка отлетела, ударилась головой об стену и получила опасную для жизни черепно-мозговую травму.
На следующий день ребенка доставили в больницу, врачи заподозрили, что ребенок является жертвой преступления, и больница обратилась в полицию.
Муст частично признал свою вину в причинении ребенку тяжелой травмы, но не в истязании ребенка.
Полицейские службы защиты детей Пыхьяской префектуры два дня спустя задержали Эгерта и мать ребенка Кейти Воогре (22) в качестве подозреваемых, суд по просьбе прокурора санкционировал их арест на время предварительного следствия.
Харьюский уездный суд 17 марта 2015 года утвердил в порядке согласительного производства приговор применявшей насилие к ребенку Кейти, ее освободили из-под ареста.
Суд утвердил новый приговор, в соответствии с которым Воогре назначили трехлетний тюремный срок, из которого она должна была немедленно отбыть шесть месяцев. Поскольку она уже провела это время под арестом во время предварительного следствия, она в тот же день вышла на свободу.
Остальная часть наказания была условной с трехлетним испытательным сроком, в течение которого Кейти следовало подчиняться правилам пробации.
Суд запретил Воогре в течение испытательного срока употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества, а также обязал ее участвовать в социальной программе.
Согласно обвинению, Воогре за период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года в общей сложности около десяти раз применяла насилие к своей родившейся в марте 2012 года дочери. Она била ребенка ладонью и дергала ее за волосы, причиняя ей боль.