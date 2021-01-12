Лукашенко поручил выработать симметричный ответ на санкции Запада против предприятий Белоруссии

"Еще одна тема - санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ", - сообщает госагентство "БелТА" во вторник.

Президент обратился к вице-премьеру: "Юрий Викторович (Назаров - ИФ), передайте Головченко (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ИФ) и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.

"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять - мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей - ИФ), "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в декабре было опубликовано постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юридических лиц. Это третий пакет санкций против официального Минска.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".