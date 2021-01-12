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  • Сыгравший 115 матчей за сборную Эстонии Дмитрий Круглов покинул таллиннскую "Левадию"
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Сыгравший 115 матчей за сборную Эстонии Дмитрий Круглов покинул таллиннскую "Левадию"

Дмитрий Круглов.

ФОТО: Sergei Stepanov

Таллиннская "Левадия" официально объявила о расставании с 36-летним экс-капитаном команды, сыгравшим 115 матчей за сборную Эстонии по футболу Дмитрием Кругловым, пишет Rus.ERR.

"Дмитрий Круглов - настоящая легенда сборной Эстонии, нашей высшей лиги и "Левадии!" Его переход в 2005 году в московский "Локомотов" до сих пор остается одной из важнейших вех в истории нашего клуба. Мы очень благодарны Дмитрию за высокопрофессиональный подход, многолетнюю приверженность и плодотворное сотрудничество! Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшем! Я очень надеюсь, что и в будущем приятное сотрудничество между "Левадией" и Дмитрием Кругловым продолжится в новой роли", - прокомментировал на официальном сайте "Левадии" спортивный директор клуба Сергей Парейко.

За "Левадию", которая тогда еще базировалась в Маарду, Дмитрий Круглов начал выступать в 2003 году. Через год стал вместе с командой чемпионом и обладателем Кубка Эстонии.

В 2005 году перешел в московский "Локомотив", а затем много лет выступал за другие российские и азербайджанские клубы.

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