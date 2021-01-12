Сыгравший 115 матчей за сборную Эстонии Дмитрий Круглов покинул таллиннскую "Левадию"

"Дмитрий Круглов - настоящая легенда сборной Эстонии, нашей высшей лиги и "Левадии!" Его переход в 2005 году в московский "Локомотов" до сих пор остается одной из важнейших вех в истории нашего клуба. Мы очень благодарны Дмитрию за высокопрофессиональный подход, многолетнюю приверженность и плодотворное сотрудничество! Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшем! Я очень надеюсь, что и в будущем приятное сотрудничество между "Левадией" и Дмитрием Кругловым продолжится в новой роли", - прокомментировал на официальном сайте "Левадии" спортивный директор клуба Сергей Парейко.