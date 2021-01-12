Уровень заболевания коронавирусом в Таллинне: в каком районе живет меньше всего зараженных?

Самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости, по состоянию на утро 12 января, в Ласнамяэ - 1050,34 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней. В Хааберсти показатель заражения - 991,32, передает ERR .

Далее следует Пыхья-Таллинн - 760,08, Мустамяэ — 746,48, Кесклинн — 651,85, Кристийне - 625,71 и Пирита - 603,68. Самый низкий уровень заражения, почти в два раза ниже, чем в Ласнамяэ, в Нымме - 548,36.