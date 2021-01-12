Нарвские депутаты остро поспорили о том, как правильно выбирать руководство

Юристы спорят о голосовании

В повестке горсобрания значилось всего четыре вопроса, но заседание длилось почти три часа, и депутаты шесть раз объявляли перерыв, не считая еще двух перерывов для тайного голосования и просто споров во время заседания. Споры вызвал технический, казалось бы, вопрос - как именно нужно выбирать заместителей для председателя горсобрания Татьяны Стольфат.

Председатель фракции Kesk Тамара Комлова предложила выбрать не одного, а двух заместителей председателя горсобрания, и большинство депутатов с этим согласилось. Когда речь зашла о конкретных фамилиях, фракция Kesk предложила Тармо Таммисте и Яну Кондрашову, а оппозиционная фракция Kodulinn Narva - бывшего председателя горсобрания Ирину Янович.

По закону и по уставу города такие выборы тайные - депутаты получают бюллетени, отмечают в них желаемого кандидата и опускают бюллетени в урну. Но оказалось, что на бюллетене только два имени. Председатель собрания пояснила, что будет два голосования - сначала Тармо Таммисте против Ирины Янович, потом - Яна Кондрашова против Ирины Янович.

Городской секретарь Юллар Кальюсте пояснил, что заместители - это два отдельных должностных лица, поэтому нужно провести два отдельных голосования. По его словам, это обычная выборная логика. Ирина Янович возражала и просила сообщить законное основание, а не логику.

Например, выборы председателей комиссий горсобрания проходят по-другому: набравший наибольшее количество голосов становится председателем комиссии, занявший второе место - его заместителем. Если бы выборы замов председателя горсобрания проводились также, Ирина Янович имела бы реальный шанс получить эту должность. Но председатель горсобрания Татьяна Стольфат заверила, что в данном случае используется другая процедура.

К слову, в прошлый раз выборы замов председателя горсобрания проходили в октябре 2017 года, там было только два кандидата на две должности, и прошло два отдельных голосования. Но в протоколе того заседания записано, что депутаты голосовали по каждому кандидату отдельно (а не по каждой должности отдельно, как в 2021 году).

В этот раз на две должности претендовали три кандидата. Депутат от оппозиции и юрист Алексей Мяги спросил, почему сразу в двух голосованиях участвует Ирина Янович, а не Тармо Таммисте, например. Депутат Владимир Бутузов предложил провести не два, а три отдельных голосования и сравнить цифры.

Депутаты прямо с мест спорили, как проводить голосование, в итоге Татьяна Стольфат решила провести два голосования с одинаковыми списками кандидатов.

В результате первого голосования заместителем председателя стал Тармо Таммисте.

Но во втором голосовании выходило, что уже получивший должность заместителя Таммисте будет бороться и за вторую такую же должность. Сам Тармо Таммисте тут же разрешил этот казус, сняв свою кандидатуру со второго голосования. Большинство депутатов вторым заместителем председателя выбрали Яну Кондрашову.

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