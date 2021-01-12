Хельме: Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки

«Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. У человека сложилось впечатление, что и в Эстонии президент распускает парламент и указами формирует законодательство. Такое угловатое стремление помочь оппозиции и вовлечение в повседневную политику само по себе не удивительно, как и неудивительно то, что человек совершенно не обладает способностью адекватно оценивать себя.

Согласно Конституции, Эстония является парламентским государством. Президент не может распускать Рийгикогу или давать парламенту указания. И все-таки она пытается сейчас это сделать с помощью каких-то странных закулисных JOKK-схем.

Керсти Кальюлайд не баллотировалась ни на одних выборах, она не получила ни одного голоса ни от одного гражданина. У нее нет мандата или законных полномочий, у нее давно нет авторитета, чтобы давать рекомендации или предлагать что-то Рийгикогу. Совершенно скандально ее представление, что она может инициировать внеочередные выборы. Подобное предложение — это еще одна жестокая попытка захвата власти, которая по своей сути является антидемократической и антиконституционной.

Вместо того, чтобы занять четкую позицию по предложениям оппозиции, которые подрывают национальную безопасность и независимость, она собирается помочь ей, пытаясь отвлечь внимание от проблемы. С этой целью она предлагает свою версию Закона о сожительстве и роспуск Рийгикогу. Все это выходит за рамки ее полномочий. В конце концов, она должна знать, что не может инициировать законы, за исключением инициативы о внесении поправок в Конституцию. Я призываю ее послать в парламент конституционную поправку о прямых выборах президента, если она так сильно хочет увидеть новые выборы».

Kersti Kaljulaid käib korra kohtumas Putiniga ja kohe jäävad kombed külge. Inimesel on tekkinud ettekujutus, et Eestis... Опубликовано Martin Helme Вторник, 12 января 2021 г.