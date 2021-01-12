Общее число случаев заболевания COVID-19 в странах Балтии приближается к 250 000

Накануне в странах Балтии было выявлено 1396 случаев заражения COVID-19, в воскресенье - 2535, в субботу - 3367.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 902 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 161 тыс. 348 случаев COVID-19, 95 тыс. 627 лиц выздоровели, скончались от коронавируса 2 272 человека. Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 24 тыс. 995 человек.

В Литву была доставлена первая партия вакцин от коронавируса компании Moderna, в ней - 2,4 тыс. доз, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на министерство здравоохранения. "Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются все новые партии вакцин Moderna", - говорится в сообщении министерства.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 878 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, сообщает во вторник новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 50 тыс. 777 человек.

В настоящее время COVID-19 болеют постояльцы девяти из 25 филиалов государственных центров социального ухода, но по сравнению с предыдущей неделей количество больных уменьшилось, сообщил директор департамента социальных услуг министерства благосостояния Латвии Алдис Дудиньш.

Ситуацию в латвийских больницах можно охарактеризовать как "сложную и очень сложную" из-за COVID-19, сказал Латвийскому радио руководитель Латвийского больничного общества Евгений Калейс. Количество пациентов с COVID-19 в больницах продолжает расти, особенно тяжелых, кроме того, нередко заражаются врачи.

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 3823 первичных теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 335 или 8,8% от числа суточных тестов, сообщил во вторник Департамент здоровья.

Скончались за сутки пять человек, всего с начала пандемии умерли 292 человека. За весь период распространения заболевания COVID-19 был выявлен у 34 тыс. 138 человек. Вакцинировано за сутки 924 человека, всего вакцинировано - 11 тыс. 896.