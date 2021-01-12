Не секрет, что крышу зимой нужно периодически чистить от снега. Портал Kodu приводит хороший пример, как это можно сделать быстро, надежно и даже элегантно.
Видео ⟩ Актуально как никогда: гениальный способ очистить крышу от снега
Актуально как никогда: гениальный способ очистить крышу от снега
На крыше надворной постройки в одном домовладении в норвежском Лиллехаммере скопился очень толстый слой снега, и семья решила наконец убрать его, чтобы снег не повредил крышу. Использовав своеобразную веревочную технику, хозяева дома вызвали искусственную лавину, от которой, к счастью, никто не пострадал.
Чтобы удалить слой снега, на крышу была наброшена длинная прочная веревка, перемещая которую с помощью оставленных с двух сторон длинных концов, снег срезали будто ножом. Работа была проделана ювелирная по своей точности.
Ежегодно в Лиллехаммере снег идет в течение пяти месяцев, и снежный покров достигает значительной толщины.
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