Видео ⟩ Актуально как никогда: гениальный способ очистить крышу от снега

На крыше надворной постройки в одном домовладении в норвежском Лиллехаммере скопился очень толстый слой снега, и семья решила наконец убрать его, чтобы снег не повредил крышу. Использовав своеобразную веревочную технику, хозяева дома вызвали искусственную лавину, от которой, к счастью, никто не пострадал.