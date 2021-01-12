Таллиннский аэропорт сократил время бесплатной парковки

«Доставив любимого человека в аэропорт, ты помогаешь ему с чемоданом, прощаешься. Не говоря уже о том, что из-за требования прохождения теста на коронавирус нельзя точно спланировать время, когда человек выйдет из аэропорта», - рассказал читатель, проинформировавший Postimees о повышении цен. «Это странно, учитывая, что самолетов стало летать меньше, чем раньше, и на нехватку парковочных мест пожаловаться нельзя, - сказал читатель. - Во время нынешней коронавирусной пандемии личный транспорт по-прежнему предпочтительнее, потому что он самый безопасный. Может быть, аэропорт нашел в этом источник дохода?» - поинтересовался читатель.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ прокомментировал, что в декабре были изменены организация и ценообразование парковок аэропорта, в ходе чего, среди прочего, парковка Kiss&Fly была перемещена на крышу парковочного дома и сокращено время бесплатной парковки.

Для удобства пассажиров

По словам Пяргмяэ, цель Kiss&Fly - предоставить возможность быстро высадить или забрать пассажиров, и, по его словам, доступ к терминалу стал для пассажиров более удобным и быстрым. Пяргмяэ добавил, что если вы хотите остаться в терминале или в парковочном доме на более длительный период времени, можно припарковаться в парковочном доме, и с 11-й минуты начнет действовать обычный прейскурант.

Ээро Пяргмяэ. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

«Наша практика также показала, что почти все пользователи Kiss&Fly покидают парковку за 5-7 минут. Как следует из названия, речь идет не о постоянной парковочной зоне», - Пяргмяэ.

Он признал, что действительно с сентября у всех прибывающих в страну есть возможность пройти тест на коронавирус. Время, необходимое для тестирования, очень варьируется и, по словам Пяргмяэ, зависит от того, сколько человек было на одном рейсе и сколько рейсов прибывают в аэропорт одновременно.

Поэтому он рекомендует заказывать личный автомобиль, когда начинает приближаться очередь на тестирование. «Также в аэропорту есть возможность воспользоваться услугами такси», ​​- добавил Пяргмяэ. По его словам, для вылетающих из страны пассажиров ничего не изменилось.

По словам Пяргмяэ, аэропорт пересматривает все свои прейскуранты один раз в год и утверждает их на год. На этот раз изменения также были связаны с управлением дорожным движением. Зона Kiss&Fly для вылетающих из страны пассажиров перенесена на один уровень с вылетающими самолетами, на верхний этаж парковочного дома. По словам Пяргмяэ, это более удобно и логично для людей, которые идут на самолет.

«В то же время мы не хотим, чтобы машины, прибывшие за пассажирами, стояли в транзитной зоне. Это также одна из причин, по которой время было немного сокращено», - сказал Пяргмяэ, добавив, что при внесении изменений также была изучена организация соответствующей службы в других аэропортах, и в аэропорту Хельсинки, например, организация движения пассажиров на самолет основана по такой же логике.

На вопрос, как новый режим парковки изменил поведение пассажиров и как изменились суммы, полученные от платной парковки, Пяргмяэ ответил: «Так как пассажиров в настоящее время очень мало, сделать выводы о новом режиме парковки и изменениях цен пока невозможно. Учитывая нынешнюю ситуацию в авиации, выводы можно будет сделать в лучшем случае летом».

Прейскурант Согласно прейскуранту на сайте Таллиннского аэропорта, первые 10 минут парковки на стоянке Kiss&Fly бесплатны. За следующие 11-20 минут следует заплатить 2 евро, за 21-30 минут - 4 евро, за 31-40 минут - 6 евро, за 41-50 минут - 8 евро и 10 евро за 51-60 минут. То есть за час и десять минут парковки нужно заплатить 12 евро, а за час и 11 минут или час и 20 минут - 14 евро. Если времени пройдет еще больше, то начнет действовать суточная плата - 15 евро. Два дня парковки стоят 20 евро.