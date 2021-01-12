Вт, 12.01.2021
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Индрек Саар
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Оргкомитет прокомментировал возможную отмену Олимпиады в Токио

Олимпийские игры.

ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио опровергли информацию о том, что в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр будет обсуждать возможную отмену Олимпиады, пишет Sports.

Ранее в некоторых японских СМИ появилась информация, что МОК и организаторы Олимпиады в Токио обсудят судьбу Игр, в частности – возможность их отмены. 

Исполнительный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто назвал эти сообщения не соответствующими действительности. 

«Когда появляется такая информация, некоторые люди начинают волноваться. Хочу сказать, что мы вообще не думаем об отмене Игр, эти статьи – фальшивка», – заявил Муто. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

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