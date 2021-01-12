Оргкомитет прокомментировал возможную отмену Олимпиады в Токио

Ранее в некоторых японских СМИ появилась информация, что МОК и организаторы Олимпиады в Токио обсудят судьбу Игр, в частности – возможность их отмены.

Исполнительный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

«Когда появляется такая информация, некоторые люди начинают волноваться. Хочу сказать, что мы вообще не думаем об отмене Игр, эти статьи – фальшивка», – заявил Муто.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.