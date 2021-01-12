Служебная собака спасла девочку, которая была опасна сама для себя

Вчера вечером полиция получила сообщение, что в Тартумаа из дома ушла несовершеннолетняя. Было известно, что девочка в депрессии и может представлять опасность сама для себя. Полиция начала поиски в окрестностях ее дома, к которым привлекла одну из служебных собак по кличке Рикки.

«Собака быстро взяла след, местами его было видно на снегу, и привела к полицейских к девочке, которая неподвижно лежала в лесу на снегу. Она была в очень плохом состоянии, приняла много лекарств и причинила себе боль, но в сознании», - описал старший смены патрульной службы Тартуского полицейского участка Тимо Рейнталь.

Девочку передали медикам, которые отвезли ее в больницу. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Тимо Рейнталь отметил, что ежегодно с помощью служебных собак находят более полутора сотен человек, которые, например, пропали, заблудились или даже сбежали от полиции. «В критическом по времени событии, на большой территории и в самое темное время острый нюх и слух служебных собак, несомненно, окажут полиции большую помощь», - сказал он.

Полицейский добавил, что если пропал ребенок, то медлить с обращением в полицию ни в коем случае нельзя: «Обращение в полицию крайне важно, если есть опасения, что человек попал в беду или опасен сам для себя. Если у ребенка возникают мрачные мысли или родителям нужна консультация, как в таких случаях помочь своим детям, то круглосуточно как дети, так и взрослые могут обратиться за помощью по телефону 1116 111 или на сайте www.lasteabi.ee».