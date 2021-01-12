Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер в понедельник (11 января)", - сообщила полиция города Ольденбург.

Предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.

У сайта было полмиллиона пользователей. Торговля велась с помощью криптовалюты.

"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более чем 4650 биткоинами и 12 800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти. По текущему курсу это соответствует сумме более €140 млн.

Операция по ликвидации нелегальной торговой площадки проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, включая Австралию, Великобританию, Данию, Молдавию, США, Украину и Швейцарию. Координирующая роль, как подчеркнули в прокуратуре Кобленца, принадлежала Европолу.

Кроме того, следователи изъяли свыше 20 серверов в Молдавии и на Украине. На основании хранящихся там данных правоохранительные органы рассчитывают получить информацию об организаторах, продавцах и покупателях торговой платформы.