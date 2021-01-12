Вт, 12.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
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  • Вне дома: в Таллинне началась активная продажа кафе и ресторанов
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Фото ⟩ Вне дома: в Таллинне началась активная продажа кафе и ресторанов

Кафе Bouche на Тарту-маантеэ.

ФОТО: KV.EE

По вполне понятным причинам закрыты двери столичных заведений, которые не могут выжить только за счет take-away и предпочитают приостановить работу. В других пока толпятся курьеры Wolt и Bolt, но владельцы уже выставили на продажу либо договоры аренды, либо сразу всю недвижимость.  

Как известно, коммерческие площади часто продаются не как недвижимость, а как объект заключенного с собственником здания договора аренды. От этого и зависит цена. Если она не превышает нескольких десятков тысяч евро - перед вами возможность наладить ресторанный бизнес в уже наработанном месте небольшой площади, но не в самом бойком месте. Договор аренды может продаваться и за пару сотен, если держатель договора считает, что место расположения, интерьер и оборудование того стоят. Если же цена кажется вам непомерной, это значит, что собственник продает в первую очередь недвижимость, а ресторан - впридачу. А бывает и так, что продается бизнес: зарегистрированная фирма со всей документацией, включающей и различные договоры.

Мы выбрали на портале недвижимости KV.EE несколько интересных предложений. Даже если вы не собираетесь покупать ресторан, то, по крайней мере, узнаете, что продается. Некоторые объекты появились в продаже недавно, некоторые ищут покупателя уже долгое время. 

Ресторан Bosphorus, Нарва-мнт, 7D, договор аренды - 130 000 евро

Ресторан Bosphorus на Нарва-маантеэ.

ФОТО: KV.EE

Ресторан, состоящий из двух залов, отдельного банкетного зала и кальянной комнаты, расположен в очень хорошем месте в центре города и работает уже более десяти лет. Имеет своих постоянных клиентов, разработанное обширное меню, стабильные договоры с поставщиками.  

Пицццерия Coccodrillo, Aхтри, 9, договор аренды - 120 000 евро

Пиццерия Coccodrillo в торговом центре Nautica.

ФОТО: KV.EE

Популярное заведение на 42 места в торговом центре Nautica. Постоянная клиентура, популярные блюда, повар-итальянец, удобное расположение у входа в торговый центр. В цену входит мебель в зале и кухонное оборудование по списку. 

Действующий бизнес и арендные договоры на два кафе в центре Таллинна - 145 000 евро 

Кафе Bouche на Тарту-маантеэ.

ФОТО: KV.EE

Продается готовый, действующий уже три года бизнес: кафе Bouche по адресу Тарту-мнт, 83 и кафе Brunch по адресу Петербури-теэ, 47c. Оба здания, где расположены кафе, новые. Первое 2016 года, второе - 2018 года постройки.

Фирма будет продана без долгов, вся информация будет открыта для покупателя. Фирма продается в связи с переездом владельца в другую страну.

Ресторан Washoku, Поори, 3, договор аренды - 75 000 евро плюс налог с оборота

Ресторан в Porto Franco.

ФОТО: KV.EE

Расположенное в модном районе Porto Franco заведение имело массу клиентов из близлежащих офисов и жителей современных домов. В цену входит договор аренды, обстановка, кухонное оборудование и вентиляционная система. Маклер отдельно уточняет, что недвижимость не продается.

Кафе-бар Sonora, Старый город, Вана-Виру, 6, договор аренды - 125 000 евро 

Кафе в Старом городе.

ФОТО: KV.EE

Продается договор аренды, при желании с разработанным меню и готовым брендом кафе. Очень разумные затраты на содержание и благоприятные условия для работы в Старом городе.

Квартирная собственность, ресторан Michel Sittow, Ратаскаеву, 22, 770 000 евро

Ресторан на Ратаскаеву, 22 продается как квартирная собственность.

ФОТО: KV.EE

А вот это  совсем другая история - подвальный этаж в историческом доме, где жил известнейший средневековый портретист Михкель Зиттов. Площадь - 282 м2. В скупом тексте объявления написано лишь, что ресторан продается как квартирная собственность со всей мебелью и оборудованием. 

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