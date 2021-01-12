Фото ⟩ Вне дома: в Таллинне началась активная продажа кафе и ресторанов

Как известно, коммерческие площади часто продаются не как недвижимость, а как объект заключенного с собственником здания договора аренды. От этого и зависит цена. Если она не превышает нескольких десятков тысяч евро - перед вами возможность наладить ресторанный бизнес в уже наработанном месте небольшой площади, но не в самом бойком месте. Договор аренды может продаваться и за пару сотен, если держатель договора считает, что место расположения, интерьер и оборудование того стоят. Если же цена кажется вам непомерной, это значит, что собственник продает в первую очередь недвижимость, а ресторан - впридачу. А бывает и так, что продается бизнес: зарегистрированная фирма со всей документацией, включающей и различные договоры.

Мы выбрали на портале недвижимости KV.EE несколько интересных предложений. Даже если вы не собираетесь покупать ресторан, то, по крайней мере, узнаете, что продается. Некоторые объекты появились в продаже недавно, некоторые ищут покупателя уже долгое время.

Ресторан Bosphorus на Нарва-маантеэ. ФОТО: KV.EE

Ресторан, состоящий из двух залов, отдельного банкетного зала и кальянной комнаты, расположен в очень хорошем месте в центре города и работает уже более десяти лет. Имеет своих постоянных клиентов, разработанное обширное меню, стабильные договоры с поставщиками.

Пиццерия Coccodrillo в торговом центре Nautica. ФОТО: KV.EE

Популярное заведение на 42 места в торговом центре Nautica. Постоянная клиентура, популярные блюда, повар-итальянец, удобное расположение у входа в торговый центр. В цену входит мебель в зале и кухонное оборудование по списку.

Кафе Bouche на Тарту-маантеэ. ФОТО: KV.EE

Продается готовый, действующий уже три года бизнес: кафе Bouche по адресу Тарту-мнт, 83 и кафе Brunch по адресу Петербури-теэ, 47c. Оба здания, где расположены кафе, новые. Первое 2016 года, второе - 2018 года постройки.

Фирма будет продана без долгов, вся информация будет открыта для покупателя. Фирма продается в связи с переездом владельца в другую страну.

Ресторан в Porto Franco. ФОТО: KV.EE

Расположенное в модном районе Porto Franco заведение имело массу клиентов из близлежащих офисов и жителей современных домов. В цену входит договор аренды, обстановка, кухонное оборудование и вентиляционная система. Маклер отдельно уточняет, что недвижимость не продается.

Кафе в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Продается договор аренды, при желании с разработанным меню и готовым брендом кафе. Очень разумные затраты на содержание и благоприятные условия для работы в Старом городе.

Ресторан на Ратаскаеву, 22 продается как квартирная собственность. ФОТО: KV.EE