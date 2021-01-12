Картина дня: обыски в KredEx, начало вакцинации пациентов и встречи лидеров партий с президентом

Фото 〉 В таллиннской больнице начали вакцинировать пациентов

Сегодня в больнице Ярве, которая является частью Восточно-Таллиннской центральной больницы, была начата вакцинация от Covid-19 среди пациентов отделения сестринской помощи. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 335 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, то есть 8,8% от общего количества. Читать далее...

Фото 〉 Полиция безопасности нагрянула в KredEx

Полиция безопасности проводит обыск в учреждении KredEx, выдающем кредиты и поручения. Читать далее...

Вакцинирование разделило медиков на два лагеря

Среди семейных врачей есть те, кто полностью осуждает решение руководства Раквереской больницы вакцинировать от коронавируса членов совета больницы раньше медицинских работников, но есть и те, кто снисходительнее относится к случившемуся. Читать далее...

Блог, фото 〉 Саар перед встречей с Кальюлайд: Ратас показал, что по-прежнему является заложником EKRE

Президент Керсти Кальюлайд сегодня, 12 января, встречается с тремя лидерами парламентских партий, чтобы обсудить происходящее вокруг проекта проведения референдума о браке и в целом начавшийся политический год. Rus.Postimees весь день будет сообщать о важнейших событиях этой встречи в своем блоге. Читать далее...

Хельме: Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме в штыки воспринял предложение президента Керсти Кальюлайд увязать намечающийся референдум на тему брака с вопросом о доверии парламенту, назвав его попыткой захвата власти. Читать далее...

По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение второго уровня

Ко вторнику метеослужба объявила штормовое предупреждение второго уровня по всей Эстонии, что означает, что метель сделает погоду опасной. Читать далее...

Читатель: возврат собственных денег стоил сил и нервов

Житель Нарвы Даниил Дыбяк совершил покупку в интернет-магазине, но поскольку купленная одежда ему не подошла, он сразу же оформил возврат посылки и денег. Правда, по его словам, чтобы вернуть свои деньги, он потратил немало сил и нервов. Читать далее...

В Эстонии больше нет регионов, относительно безопасных в плане коронавируса

Еженедельные анализы сточных вод показывают, что после рождественских и новогодних праздников увеличилось и распространение коронавируса. После забора проб на прошлой неделе выяснилось, что в Эстонии больше нет ни одного так называемого зеленого региона, где зараженных было бы очень мало. Читать далее...

Научный совет предлагает восстановить контактное обучение во всех школах с 25 января

Научный совет рекомендует правительству восстановить контактное обучение в школах по всей Эстонии с 25 января. Читать далее...

Пилот Nordica на время пандемии стал хийумааским городовым

Весенняя коронавирусная волна и введенные из-за чрезвычайного положения ограничения на полеты очень больно ударили по Эркки-Хиллару Хярмсону, много лет просидевшему за штурвалом самолета. Свой последний полет в качестве пилота Nordica он совершил 14 марта, а потом от самолетов пришлось отказаться, поскольку в условиях пандемии фирма значительно сократила количество полетов, а большая часть железных птиц осталась на земле. Читать далее...

AstraZeneca может получит европейскую лицензию 29 января

Европейский департамент лекарств сообщил сегодня, что фармацевтическая фирма AstraZeneca и Оксфордский университет подали официальное ходатайство на получения лицензии на использование для своей вакцины от коронавируса, решение может быть принято 29 января. Читать далее...

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы. Читать далее...

Служебная собака спасла девочку, которая была опасна сама для себя

Вчера полиция вела масштабные поиски несовершеннолетней, которая представляла опасность сама для себя. Служебная собака Рикки нашла девочку и спасла ее жизнь. Читать далее...

Вопрос читателя: пенсии повысят, а чего ждать получателям пособия по нетрудоспособности?

С 1 апреля повышение пенсий увеличит доход пенсионера по старости в среднем на 20 с лишним евро. А можно ли рассчитывать на надбавку получателям пособия по нетрудоспособности? Читать далее...