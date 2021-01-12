Картина дня: скандал с KredEx, начало вакцинации пациентов и встречи лидеров партий с президентом

БЛОГ, ВИДЕО 〉 Центристской партии, Корбу, Крахт и Тедеру предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления

Ведущий окружной прокурор Таави Перн и глава бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп ответили на связанные с обыском в KredEx вопросы сегодня, 12 января, в 16 часов на пресс-конференции. Читать далее...

Фото 〉 Полиция безопасности нагрянула в KredEx

Полиция безопасности проводит обыск в учреждении KredEx, выдающем кредиты и поручения. Читать далее...

Карилайд: Корб уйдет с поста генсека партии

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что Михаил Корб хочет уйти с поста генерального секретаря Центристской партии. Читать далее...

Фото 〉 В таллиннской больнице начали вакцинировать пациентов

Сегодня в больнице Ярве, которая является частью Восточно-Таллиннской центральной больницы, была начата вакцинация от Covid-19 среди пациентов отделения сестринской помощи. Читать далее...

Вакцинирование разделило медиков на два лагеря

Среди семейных врачей есть те, кто полностью осуждает решение руководства Раквереской больницы вакцинировать от коронавируса членов совета больницы раньше медицинских работников, но есть и те, кто снисходительнее относится к случившемуся. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 335 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, то есть 8,8% от общего количества. Читать далее...

Блог, фото 〉 Саар перед встречей с Кальюлайд: Ратас показал, что по-прежнему является заложником EKRE

Президент Керсти Кальюлайд сегодня, 12 января, встречается с тремя лидерами парламентских партий, чтобы обсудить происходящее вокруг проекта проведения референдума о браке и в целом начавшийся политический год. Rus.Postimees весь день будет сообщать о важнейших событиях этой встречи в своем блоге. Читать далее...

Хельме: Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме в штыки воспринял предложение президента Керсти Кальюлайд увязать намечающийся референдум на тему брака с вопросом о доверии парламенту, назвав его попыткой захвата власти. Читать далее...

По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение второго уровня

Ко вторнику метеослужба объявила штормовое предупреждение второго уровня по всей Эстонии, что означает, что метель сделает погоду опасной. Читать далее...

Читатель: возврат собственных денег стоил сил и нервов

Житель Нарвы Даниил Дыбяк совершил покупку в интернет-магазине, но поскольку купленная одежда ему не подошла, он сразу же оформил возврат посылки и денег. Правда, по его словам, чтобы вернуть свои деньги, он потратил немало сил и нервов. Читать далее...

В Эстонии больше нет регионов, относительно безопасных в плане коронавируса