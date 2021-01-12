Картина дня: скандал с KredEx, начало вакцинации пациентов и встречи лидеров партий с президентом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 января.
Ведущий окружной прокурор Таави Перн и глава бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп ответили на связанные с обыском в KredEx вопросы сегодня, 12 января, в 16 часов на пресс-конференции. Читать далее...
Полиция безопасности проводит обыск в учреждении KredEx, выдающем кредиты и поручения. Читать далее...
Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что Михаил Корб хочет уйти с поста генерального секретаря Центристской партии. Читать далее...
Сегодня в больнице Ярве, которая является частью Восточно-Таллиннской центральной больницы, была начата вакцинация от Covid-19 среди пациентов отделения сестринской помощи. Читать далее...
Среди семейных врачей есть те, кто полностью осуждает решение руководства Раквереской больницы вакцинировать от коронавируса членов совета больницы раньше медицинских работников, но есть и те, кто снисходительнее относится к случившемуся. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3823 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 335, то есть 8,8% от общего количества. Читать далее...
Президент Керсти Кальюлайд сегодня, 12 января, встречается с тремя лидерами парламентских партий, чтобы обсудить происходящее вокруг проекта проведения референдума о браке и в целом начавшийся политический год. Rus.Postimees весь день будет сообщать о важнейших событиях этой встречи в своем блоге. Читать далее...
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме в штыки воспринял предложение президента Керсти Кальюлайд увязать намечающийся референдум на тему брака с вопросом о доверии парламенту, назвав его попыткой захвата власти. Читать далее...
Ко вторнику метеослужба объявила штормовое предупреждение второго уровня по всей Эстонии, что означает, что метель сделает погоду опасной. Читать далее...
Житель Нарвы Даниил Дыбяк совершил покупку в интернет-магазине, но поскольку купленная одежда ему не подошла, он сразу же оформил возврат посылки и денег. Правда, по его словам, чтобы вернуть свои деньги, он потратил немало сил и нервов. Читать далее...
Еженедельные анализы сточных вод показывают, что после рождественских и новогодних праздников увеличилось и распространение коронавируса. После забора проб на прошлой неделе выяснилось, что в Эстонии больше нет ни одного так называемого зеленого региона, где зараженных было бы очень мало. Читать далее...
Научный совет рекомендует правительству восстановить контактное обучение в школах по всей Эстонии с 25 января. Читать далее...
Весенняя коронавирусная волна и введенные из-за чрезвычайного положения ограничения на полеты очень больно ударили по Эркки-Хиллару Хярмсону, много лет просидевшему за штурвалом самолета. Свой последний полет в качестве пилота Nordica он совершил 14 марта, а потом от самолетов пришлось отказаться, поскольку в условиях пандемии фирма значительно сократила количество полетов, а большая часть железных птиц осталась на земле. Читать далее...
Европейский департамент лекарств сообщил сегодня, что фармацевтическая фирма AstraZeneca и Оксфордский университет подали официальное ходатайство на получения лицензии на использование для своей вакцины от коронавируса, решение может быть принято 29 января. Читать далее...
Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы. Читать далее...
Вчера полиция вела масштабные поиски несовершеннолетней, которая представляла опасность сама для себя. Служебная собака Рикки нашла девочку и спасла ее жизнь. Читать далее...
С 1 апреля повышение пенсий увеличит доход пенсионера по старости в среднем на 20 с лишним евро. А можно ли рассчитывать на надбавку получателям пособия по нетрудоспособности? Читать далее...
Сегодня в 14.45 в деревне Анна на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Opel выехал наперерез ехавшей по главной дороге Škoda. Читать далее...
Какие направления будут открыты и восстановлены в ближайшие месяцы? Возможно ли отыграть пассажиропоток благодаря Европейской директиве об упразднении ограничений на авиаперелеты? Читать далее...
По вполне понятным причинам закрыты двери столичных заведений, которые не могут выжить только за счет take-away и предпочитают приостановить работу. В других пока толпятся курьеры Wolt и Bolt, но владельцы уже выставили на продажу либо договоры аренды, либо сразу всю недвижимость. Читать далее...
Пятого января примерно в три часа ночи в Пярну на улице Май были проколоты шины припаркованного автомобиля. Пярнуское отделение полиции просит помощи в установлении личности изображенного на видео мужчины. Читать далее...
Крупный предприниматель и подозреваемый в коррупции Хиллар Тедер в прошлом году пожертвовал политическим партиям самую крупную сумму: 240 000 евро. Ровно половина суммы, 120 000 евро, была пожертвована Центристской партии, согласно данным, представленным в Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK). Читать далее...