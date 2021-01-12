Фото ⟩ Полиция безопасности нагрянула в KredEx по делу Porto Franco

Фото ⟩ Полиция безопасности нагрянула в KredEx по делу Porto FrancoНовость дополняется
Полиция безопасности проводит обыск в учреждении KredEx, выдающем кредиты и поручения, пишет Postimees.
Полиция безопасности проводит обыск в учреждении KredEx, выдающем кредиты и поручения, пишет Postimees.
В КаПо подтвердили, что обыск идет, уточнив, что следственные действия проводятся по делу Porto Franco.
KredEx больше всего критиковали за выдачу почти 40-миллионного кредите на развитие недвижимости Porto Franco, связанного с крупным спонсором Центристской партии Хилларом Тедером.
В декабре Госконтроль указал в анализе, что KredEx предупреждал вынесшее решение правительство о том, что кредит может нанести ущерб репутации и фонда, и самого правительства, поскольку в глазах общественности есть вопросы о государственной значимости проекта.
В июле прошлого года совет KredEx обсудил предоставление Porto Francole кредита на 39,4 млн евро, правительство одобрило предоставление кредита 3 сентября прошлого года.
Отец мажоритарного владельца Porto Franco Рауно Тедера, бизнесмен Хиллар Тедер, в июле прошлого года пожертвовал Центристской партии 30 000 евро, в сентябре 30 000 евро, а в четвертом квартале прошлого года еще 60 000 евро.
Министр экономики Таави Аас ранее заявлял, что крупные пожертвования партиям, сделанные отцом Рауно Тедера Хилларом Тедером, не связаны с решением правительства.
31 декабря KredeEx внезапно прекратил производства по предоставлению кризисной помощи.
Причиной стало то, что правительство не смогло договориться о мерах помощи в течение двух месяцев. В то же время, участники процесса никак не могли объяснить происходящее.
У KredEx имеется почти 400 миллионов евро, которые должны пойти на помощь предпринимателям, оказавшимся в затруднительном положении, но когда дотации продолжат выдавать пока неизвестно.