Фото ⟩ Полиция безопасности нагрянула в KredEx по делу Porto Franco

В КаПо подтвердили, что обыск идет, уточнив, что следственные действия проводятся по делу Porto Franco.

KredEx больше всего критиковали за выдачу почти 40-миллионного кредите на развитие недвижимости Porto Franco, связанного с крупным спонсором Центристской партии Хилларом Тедером.

В декабре Госконтроль указал в анализе, что KredEx предупреждал вынесшее решение правительство о том, что кредит может нанести ущерб репутации и фонда, и самого правительства, поскольку в глазах общественности есть вопросы о государственной значимости проекта.

В июле прошлого года совет KredEx обсудил предоставление Porto Francole кредита на 39,4 млн евро, правительство одобрило предоставление кредита 3 сентября прошлого года.

Отец мажоритарного владельца Porto Franco Рауно Тедера, бизнесмен Хиллар Тедер, в июле прошлого года пожертвовал Центристской партии 30 000 евро, в сентябре 30 000 евро, а в четвертом квартале прошлого года еще 60 000 евро.

Министр экономики Таави Аас ранее заявлял, что крупные пожертвования партиям, сделанные отцом Рауно Тедера Хилларом Тедером, не связаны с решением правительства.

31 декабря KredeEx внезапно прекратил производства по предоставлению кризисной помощи.

Причиной стало то, что правительство не смогло договориться о мерах помощи в течение двух месяцев. В то же время, участники процесса никак не могли объяснить происходящее.