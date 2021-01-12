Вт, 12.01.2021
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Индрек Саар
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  • Курьезный случай в Таллинне: хозяин во время прогулки не заметил пропажи своей собаки
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Курьезный случай в Таллинне: хозяин во время прогулки не заметил пропажи своей собаки

На прогулке собаку надо держать на поводке.

ФОТО: Mupo

Вчера, 11 января, в Хааберсти во время проверки эффективности борьбы с гололедицей к машине МуПо на перекрестке неожиданно подбежал молодой человек, который неподалеку заметил бродящую в снегу собаку без хозяина и подумал, что животное в панике ищет владельца, которого нигде не видно.

«Мой коллега, который является большим любителем собак, взял животное на руки — собака замерзла и дрожала. Мы отнесли ее греться в машину и вызвали работника приюта для животных», - сказала старший инспектор МуПо Анастасия Мяэ.

На ошейнике собаки был телефонный номер владельца и так удалось быстро связаться с хозяином. Выяснилось, что пожилой мужчина выгуливал собаку и тут решил побежать на приближающийся к остановке автобус. Поскольку собака не была у него на поводке, она осталась без хозяина.

«Я сказал Даймонд, что пойдем, и стал бежать впереди. Только в автобусе заметил, что собака не со мной», - сказал мужчина взволновано.

Старший инспектор МуПо Мяэ призвала владельца в дальнейшем держать собаку на поводке и следовать правилам. «Странно, что мужчина совсем не переживал по поводу исчезновения собаки», - удивилась Мяэ.

Предписание по содержанию собак и кошек в Таллинне предусматривает, что в общественных местах животное должно быть на поводке. Без поводка с собакой можно гулять только на специальной площадке. В случае агрессивной собаки на ней должен быть и намордник.

За осень и зиму МуПо уже зарегистрировала несколько нападений собак, в основном нападали именно собаки без поводка.

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