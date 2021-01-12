Вт, 12.01.2021
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Индрек Саар
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О желании покинуть вторую пенсионную ступень сообщили более 40 000 человек

Свинья-копилка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По состоянию на 10 января около 43 000 человек подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени.

Согласно Пенсионному регистру, к вечеру 7 января желающих выйти из второй ступени было 33 000, но к утру 10 января число заявлений выросло до почти 43 000. Средний возраст подателей заявлений составляет 38 лет, мужчин и женщин поровну, передает Rus.ERR.

По словам главного специалиста отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайда, на основании опросов можно предположить, что вторую ступень покинет 20-30% вкладчиков, то есть примерно 200 000 человек.

«Сейчас из II ступени вышли примерно 5% вкладчиков», - сказал Лиллелайд, предположив, что в начале и конце периода подачи заявлений интерес выше, ведь то же самое ежегодно происходит при смене фондов.

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