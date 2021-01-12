О желании покинуть вторую пенсионную ступень сообщили более 40 000 человек
По состоянию на 10 января около 43 000 человек подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени.
По состоянию на 10 января около 43 000 человек подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени.
Согласно Пенсионному регистру, к вечеру 7 января желающих выйти из второй ступени было 33 000, но к утру 10 января число заявлений выросло до почти 43 000. Средний возраст подателей заявлений составляет 38 лет, мужчин и женщин поровну, передает Rus.ERR.
По словам главного специалиста отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайда, на основании опросов можно предположить, что вторую ступень покинет 20-30% вкладчиков, то есть примерно 200 000 человек.
«Сейчас из II ступени вышли примерно 5% вкладчиков», - сказал Лиллелайд, предположив, что в начале и конце периода подачи заявлений интерес выше, ведь то же самое ежегодно происходит при смене фондов.