О желании покинуть вторую пенсионную ступень сообщили более 40 000 человек

Согласно Пенсионному регистру, к вечеру 7 января желающих выйти из второй ступени было 33 000, но к утру 10 января число заявлений выросло до почти 43 000. Средний возраст подателей заявлений составляет 38 лет, мужчин и женщин поровну, передает Rus.ERR.

По словам главного специалиста отдела страховой политики Министерства финансов Тыну Лиллелайда, на основании опросов можно предположить, что вторую ступень покинет 20-30% вкладчиков, то есть примерно 200 000 человек.