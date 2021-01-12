Блог, видео ⟩ Центристской партии, Корбу, Крахт и Тедеру предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления

Сегодня сотрудники Департамента полиции безопасности задержали в качестве подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с застройкой недвижимости Porto Franco, среди прочих Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт и подозрение было предъявлено генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Хиллар Тедер и Михаил Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, было согласовано, что Хиллар Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать в пользу развития Porto Franco право на строительство выездной дороги парковки на земле города Таллинна. Подозрение в торговле влиянием было в качестве юридического лица предъявлено и Центристской партии.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился дать взятку Керсти Крахт за то, что она воспользуется своим положением советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании антикризисных мер Kredex. Взятка не была передана, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью скрыть, что получение взятки Крахт от Тедера.

Также было предъявлено подозрение в совершении несколько преступлений еще двум предпринимателям.

На данный момент следственные мероприятия проводятся в нескольких местах, связанных с подозрением.

Ведущий прокурор Таави Перн пояснил, что если прокуратуре станет известна информация, указывающая на возможность покупки выгодных для себя решений у лиц, связанных с политикой, необходимо возбудить уголовное дело для проверки информации: «Доказательства, собранные с середины января прошлого года по настоящее время, указывают на различные преступления, на основании которых были сегодня начаты публичные следственные мероприятия в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления».

«Действия, которые наносят ущерб честной конкуренции, всегда имеют более широкое влияние на общество в целом, а одна сделка вызывает эффект снежного кома, который имеет разрушительные последствия как для экономической среды, так и для доверия к решениям местных органов власти», - добавил прокурор.